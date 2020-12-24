Скандал с "Вагнеровцами": новый фильм-разоблачение и его последствия

Команда Bellingcat, которая ранее расследовала сбитие самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, теперь работает над фильмом о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК Вагнера (всё произошло якобы после совещания в кабинете президента Зеленского). О том, какими могут быть последствия такого фильма, расследования и какова должна быть реакция украинской власти рассказали эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"СБУ не станет помогать создателям фильма"

По мнению бывшего работника СБУ и консультанта Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Ивана Ступака, нет сомнений, что новость о том, что авторитетная международная команда Bellingcat (которая занималась не только делом MH17, выявив там явный российский след, но и недавно провела громкое расследование попытки отравления оппозиционного российского политика Алексея Навального), начинает работу над фильмом о провале спецоперации украинских спецслужб по захвату боевиков ЧВК Вагнера, произвела невероятный фурор в Офисе президента Украины.

"Определенно, в этом документальном фильме будут раскрыты ранее не известные широкой публике детали и подробности подготовки, а также хронология провала спецоперации. Основным и сенсационным источником такой чувствительной информации, скорее всего, выступят безымянные сотрудники ГУР Минобороны Украины, — прогнозирует Иван Ступак. — Они могут выступить в роли негласных источников бесценной информации или даже непосредственно принять участие в фильме, но уже с заретушированными лицами и измененными голосами".

В то же время, отмечает эксперт, СБУ, возглавляемая близким другом Владимира Зеленского – Иваном Бакановым, определенно не будет помогать создателям ленты в поиске истины. Зато будет стараться всячески помешать. В ход, по мнению Ивана Ступака, пойдет запугивание участников уголовным преследованием за разглашение государственной тайны или на худой конец обвинения в необъективности и перекручивании фактов.

"Новое расследование Bellingcat точно произведет взрывной эффект в украинском обществе, — уверен эксперт. — Президент, Офис президента и СБУ займут осторожную оборонительную позицию, поскольку авторитет Bellingcat достаточно высок — организацию трудно обвинить в работе на Кремль. Но не стоит ожидать каких-либо резких правовых последствий опубликованного расследования. В руках президента по-прежнему находятся все основные рычаги управления правоохранительными органами, которые позволят ему в ручном режиме спустить ситуацию на самотек. Однако по окончании президентского срока, Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку определенно необходимо озаботиться вопросом поиска группы очень хороших и дорогих адвокатов".

"Последствия могут быть очень плачевными"

Политтехнолог Александр Кондратенко размышляет следующим образом: "Прежде чем говорить о каких-либо последствиях, первое, что необходимо сделать, так это посмотреть расследование Bellingcat. До того времени данную информацию можно расценивать как угодно. И потом — такого рода фильмы-расследования просто так не снимают. Подобные кейсы довольно часто используют, чтобы иметь рычаги давления. Вопрос: кому выгодно, чтобы "карточный домик Зе-команды" окончательно рассыпался?"

По мнению эксперта, если создателям фильма удастся показать факт государственной измены, предоставив неоспоримые доказательства (к примеру, причастности президента Зеленского и его ближайшего окружения к НАМЕРЕННОЙ утечке информации, что в дальнейшем привело к срыву секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов), то в таком случае последствия будут очень плачевными.

"Высшее руководство страны может переехать из "больших" кабинетов в места не столь отдаленные, а уж оппозиция и все, кто заинтересован в смене власти в Украине, приложат к этому максимальные усилия, — прогнозирует Александр Кондратенко. — Что касается реакции украинской власти, то, предполагаю, что, кроме того, о чем сообщил у себя на странице в facebook внештатный советник по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович, мы больше ничего не услышим. Во всяком случае – в ближайшее время".

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" публикации в СМИ о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера".

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