«Слугам» предлагают некие «премии» взамен на голоса - Дубинский

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Таисия Ерохина
Народный депутат
Александр Дубинский, которого недавно со скандалом исключили
из фракции "Слуга народа", сообщает, что парламентариям монобольшинства якобы
предлагают неплохие "премии". Как пишет Дубинский в своем Telegram-канале, это попытка насобирать голоса для Юрия
Витренко – кандидата на пост министра энергетики Украины.
ВРУ. Фото из открытых источников
Нардеп иронизирует,
что речь идет не о канцелярских наборах. Кроме того, Дубинский отметил, что
такая сумма вполне может соответствовать годовой зарплате бывшего исполнительного
директора "Нафтогаза".
Как известно, народного
депутата Александра Дубинского 1 февраля исключили из фракции "Слуга
народа". В частности, председатель фракции Давид
Арахамия рассказал, что Дубинскому предлагали покинуть фракцию временно, но
тот не захотел.
Напомним, "Комментарии"
вместе с экспертами разобрались, почему олигарх
Игорь Коломойский, с которым связывают нардепа, не встал на его защиту. Мы
выяснили, кто может пойти вслед за Дубинским и почему бизнес Коломойского в
последнее время тоже переживает не лучшие времена.
Ранее сообщалось,
что повторное голосование по кандидатуре министра энергетике в Раде вновь
окончилось тем, что "протащить" Юрия Витренко на министерский пост не
удалось. О чём говорит провал
голосования и о возможных сценариях развития событий читателям
"Комментариев" рассказали украинские эксперты.
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