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«Слугам» предлагают некие «премии» взамен на голоса - Дубинский

Исключенный из фракции Дубинский поднял тему очередного голосования за Витренко

сегодня, 17:11
Автор:

Таисия Ерохина

Народный депутат Александр Дубинский, которого недавно со скандалом исключили из фракции "Слуга народа", сообщает, что парламентариям монобольшинства якобы предлагают неплохие "премии". Как пишет Дубинский в своем Telegram-канале, это попытка насобирать голоса для Юрия Витренко – кандидата на пост министра энергетики Украины.

«Слугам» предлагают некие «премии» взамен на голоса - Дубинский

ВРУ. Фото из открытых источников

"Внутри фракции СН снова начались попытки собрать голоса под третье пришествие в Раду Юрия Витренко, — говорится в сообщении Дубинского. — Депутатам за голоса предлагают некую "премию", и называют цифру 5".

Нардеп иронизирует, что речь идет не о канцелярских наборах. Кроме того, Дубинский отметил, что такая сумма вполне может соответствовать годовой зарплате бывшего исполнительного директора "Нафтогаза".

Как известно, народного депутата Александра Дубинского 1 февраля исключили из фракции "Слуга народа". В частности, председатель фракции Давид Арахамия рассказал, что Дубинскому предлагали покинуть фракцию временно, но тот не захотел.

Напомним, "Комментарии" вместе с экспертами разобрались, почему олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают нардепа, не встал на его защиту. Мы выяснили, кто может пойти вслед за Дубинским и почему бизнес Коломойского в последнее время тоже переживает не лучшие времена. 

Ранее сообщалось, что повторное голосование по кандидатуре министра энергетике в Раде вновь окончилось тем, что "протащить" Юрия Витренко на министерский пост не удалось. О чём говорит провал голосования и о возможных сценариях развития событий читателям "Комментариев" рассказали украинские эксперты.


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