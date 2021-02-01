Атаковал своих - Арахамия объяснил, почему голосовал "против" Дубинского

Арахамия заявил, что голосование проходило честно, согласно, регламента. Он имеет на руках протоколы, подписанные каждым из депутатов, принимавших участие в голосовании об исключении Дубинского из фракции. Документ с соответствующим решением он уже подписал, и планирует завтра направить заявление на имя председателя Верховной Рады. Об этом Арахамия рассказал в коротком интервью сразу после заседания фракции, которое опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.



Арахамия голосовал "за" исключение Дубинского. Фото: открытые источники

Глава фракции подтвердил, что он голосовал "за" исключение Александра, поскольку как председатель фракции он должен защищать интересы политической силы и своих коллег.

"Дубинский известный своими атаками на своих же коллег по фракции, партии, и по Кабинету министров, и по другим людям. Эти настроения звучали много раз, а сейчас наступила точка кипения", — заявил Арахамия.

По его словам, Дубинскому Президент лично посоветовал покинуть фракцию временно, пока тот не решит свои дела и не докажет свою невиновность. Затем он мог бы вернуться, чтобы не бросать тень на своих коллег, однако депутат демонстративно проигнорировал это предложение.

Председатель фракции "Слуга народа" сообщил, что не собирается объявлять результаты голосования поименно, но отметил, что 19 его коллег на данный момент не определились со своей позицией.



"Фракция это большой коллектив, он состоит из 246 депутатов. Я не понимаю, как можно вообще так отзываться о своих уже бывших коллегах. Я думаю, фракция будет жить дальше", — прокомментировал Арахамия заявление Дубинского о начале развала фракции.





"Комментарии" сообщали, что Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" по решению 198 народных депутатов. Сам нардеп в своем канале Telegram написал, что ему даже не дали сказать последнее слово, и призвал коллег, которые его поддержали, не выходить из фракции, чтобы не дать Зеленскому упасть в пропасть, куда его тянет окружение.



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