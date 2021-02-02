Исключение Дубинского со «Слуги Народа»: почему Коломойский не стал на защиту нардепа

Народного депутата Александра Дубинского вчера, 1 февраля, исключили из фракции "Слуга народа". "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают нардепа, не встал на его защиту, а также, кто может пойти вслед за Дубинским и почему бизнес Коломойского в последнее время тоже переживает не лучшие времена.



Коломойский vs. Дубинский и Корбан. Коллаж:Д. Романюк/Comments.ua

Интересы Коломойского

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович поясняет, что для ИВК (Игорь Валерьевич Коломойский) и в политике, и бизнесе существуют лишь одни интересы – свои.

"Все партнеры, союзники, друзья Коломойского без раздумья приносились в жертву, если мешали ему или его бизнес-империи. История с Геннадием Корбаном – показательна. Когда его обвинили-посадили (как потом выяснилось – незаконно), Коломойский вместо того, чтобы бросить финансовые и медийные силы на его спасение, просто "рейдернул" партию УКРОП. И палец о палец не ударил, чтобы вытянуть Корбана, который считал его другом, из тюрьмы. Ходили даже слухи, что Коломойский тогда же договаривался с Порошенко о каком-то переделе. Это было ему важнее, чем спасти Корбана", – подчеркивает Игорь Рейтерович.

По его словам, история с Дубинским – лайт-версия истории с Корбаном. В тюрьму Дубинского не посадили, но из фракции исключили (сегодня об этом заявили официально во время заседания Рады). При этом никакой реакции от Коломойского, человеком которого называют Дубинского, не было и нет.

"И не будет, – считает Игорь Рейтерович. – Уверен, что Коломойский обсудил ситуацию с Офисом президента. Подтверждение этого – никто более из людей Коломойского не покинул фракцию "Слуга Народа". И в какой-то мере ему выгодно было "сдать" Дубинского. Такая себе публичная жертва, которая, возможно, чуть отвлечет внимание США от "кейса Коломойского". Ведь против него в США есть дела, он там под следствием. И сейчас ИВК просто выгодно было пожертвовать Дубинским".

Аналогичное отношение у Коломойского и к бизнесу, отмечает эксперт. Цель – не развитие, не стратегии, а взять побольше и сейчас.

"Именно поэтому Коломойский токсичен – и для партнеров, и для бизнесов, – подчеркивает Игорь Рейтерович. – Он, пожалуй, единственный сегодня в Украине крупный бизнесмен, который продолжает действовать по методам конца 90-х – начала 2000-х. А именно – слияние и поглощение, по сути же – рейдерство. Теперь даже более нагло, с учетом политической крыши".

По словам эксперта, весь бизнес Коломойского априори токсичен. Ведь он не покупал его на открытых торгах. Не может с ним выйти на международные рынки (против него действуют санкции). Впрочем, подчеркивает Игорь Рейтерович, ИВК даже не пытается обелить свой бизнес. Неплохо зарабатывает и уверенно себя чувствует. Ведь когда все играют в шахматы, он – в "чапаева".

Игорь Рейтерович поясняет: "Логика "бизнес-действий" Коломойского такая. Берется объект, который может приносить прибыль в краткосрочной (максимум – среднесрочной перспективе. На нем зарабатывают, с него максимально выкачивают, но не вкладывают. Не строится никаких стратегий. История с "ПриватБанком" показательна. Бизнес, который мог быть "золотым гусем", бесконечно приносить прибыль, если его развивать, если туда вкладывать, превратили в мыльный пузырь. И он бы рано или поздно лопнул, не вмешайся государство… Учитывая, что основные партнеры Коломойского или были им "кинуты", или догадались вовремя уйти, ему всё сложнее в бизнес-среде. Потому и начал вкладываться в политику, чтобы через нее влиять на ситуацию".

О чем говорит увольнение Дубинского

Политический эксперт Денис Гороховский считает, что исключение Дубинского из фракции, в первую очередь, показало, что разговоры о влиянии Коломойского на президента более чем преувеличены.

"Точно так же, как заявления о "покупке" Коломойским значительной части фракции, – отмечает эксперт. – При этом, я бы не стал утверждать, что Коломойский "слил" Дубинского. Он просто не смог ему обеспечить определенные условия… При этом списывать Дубинского с большой политики рано. Объективно, на сегодняшний день он продолжает оставаться одним из самых медийных парламентариев. Долго ли еще будет Коломойский оказывать поддержку Дубинскому – зависит от краткосрочных перспектив последнего. Если их не будет, Игорь Валерьевич его "закроет" как исчерпавший себя проект. Такой подход как раз в стиле Коломойского, примеров масса".

Денис Гороховский предполагает, что Дубинский сейчас займется активным "раскапыванием грязи" в отношении бывших коллег в попытках сместить медийный вектор с позитивного в негативное русло.

"Причем это будет касаться не только коллег по парламенту, а власти в целом, – прогнозирует эксперт. – Поэтому вполне вероятно, что на каждую позитивную новость о новой построенной дороге или очередной новой школе, открытой в рамках "Большой стройки", мы будем получать очередную порцию "чернухи" из орбиты ИВК".

Ранее "Комментарии" писали, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак может попасть под американские санкции вслед за народными депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачем за вмешательство в американские выборы.

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