Повторный провал по Витренко: перспективы назначения министра энергетики

Повторное голосование по кандидатуре министра энергетике в Раде вновь окончилось тем, что "протащить" Юрия Витренко на министерский пост не удалось. О чём говорит провал голосования и о возможных сценариях развития событий читателям "Комментариев" рассказали украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Витренко будут пытаться сделать полноценным министром еще раз"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Руслан Бизяев считает, что второй провал голосования по кандидатуре Витренко (первый был в декабре) демонстрирует, что Офис президента (ОП) не контролирует Верховную Раду в целом и "монобольшинство" — в частности.

"Не смогли собрать голосов не только в фракции "Слуга народа" (хоть Витренко "презентовал" в пятницу на заседании фракции, приходил президент), но даже в дружественных группах, а также среди мажоритарщиков. Это демонстрация беспомощности ОП, серьезный удар по имиджу тех, кто гарантировал, что в этот раз голоса точно будут", — отмечает эксперт.

Он считает, что Витренко будут пытаться сделать полноценным министром еще раз.

"Втрое провальное голосование за Витренко не говорит о том, что история окончена. Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Так и наши политики. Судя по всему, были заключены кулуарные договоренности. И власть дала гарантии некой группе игроков, что Витренко будет министром. Так что – продолжение следует, — считает Руслан Бизяев. – Думаю, через какое-то время его кандидатуру опять внесут. Пока же процесс переформатирования Кабмина и мягкий процесс отстранения премьера Шмыгаля, похоже, притормозился. При этом важно понимать, что любой министр — компромиссная фигура между Офисом президента и олигархами. Меняется только состав договоренностей и конфигурация олигархов".

"Никто из основных игроков не намерен уступать"

По мнению руководителя Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олега Вострых срыв голосования за кандидатуру Витренко является следствием политического противостояния и борьбы за влияние на президента и Верховную Раду основных конкурентов — Ахметова и Коломойского.

"Распределение потоков и возможностей в условиях уменьшения экономической базы из-за коронавируса, спада бизнес-активности, приводит к противостоянию за ключевые посты в Кабмине. "Оседлать" потоки и поставить своих людей на основные направления — одна из основных задач олигархических игроков, — поясняет эксперт. — Ахметов, владеющий угольной отраслью и сетью теплоэлектростанций, а также многими городскими системами распределения тепла, горячей воды, газа, кровно заинтересован контролировать финансирование данной отрасли государством. И получать максимальную прибыль от своих вложений. Поэтому борьба ожидается серьезная".

Но при этом, подчеркивает Олег Вострых, фракция "Слуг народа" пытается избавиться от ставшего "токсичным" из-за санкций США представителя Коломойского в ВР – нардепа Александра Дубинского.

"Что заставляет Коломойского менять тактику — и бороться за влияние на фракцию, одновременно проталкивая своего протеже на министра энергетики (с позиции которого можно дальше двигаться на должность премьера). Поэтому, ситуация, которая сейчас происходит вокруг назначения Витренко, не закончена, — прогнозирует эксперт. – Никто из основных игроков не намерен уступать. И в ближайшее время мы увидим продолжение этого противостояния. Финансовые потоки так просто не отдают своим противникам.

А цены для населения будут и дальше расти на все услуги ЖКХ. Кто-то же должен заплатить за весь этот пир и политико-экономические игрища".

Кстати, по мнению ряда экспертов, финт группы Коломойского в Раде (не поддержать Витренко, за которым вроде как стоит Коломойский) – как раз таки следствие конфликта между олигархом и Офисом президента из-за Дубинского. Договоренности по Витренко, вроде были. Но во время голосования – опять провал, демонстрирующий слабость ОП. Впереди же, похоже, новые переговоры. Точнее – "договорняки".

Ранее портал "Комментарии"публиковал материал о том, какие рычаги мог включить Офис президента, лоббирующий Витренко, чтобы собрать нужное количество голосов и почему ОП так рьяно хочет продавить Витренко.







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