«Слуга народа» Шевченко похвастался презентами от Лукашенко (ФОТО)

Недавний скандал с несогласованной поездкой "слуги народа" Евгения Шевченко в Беларусь обрастает новыми подробностями. По информации Telegram-канала "PavlovskyNews", депутат получил несколько эксклюзивных презентов от Александра Лукашенко.



Шевченко вернулся из Беларуси не с пустыми руками. Фото: пресс-служба Лукашенко

Шевченко в подробностях рассказал журналистам, какие подарки от самопровозглашенного главы Республики Беларусь ему достались. Если вкратце, то практически все — съедобные.

Лукашенко вручил Евгений Шевченко специальный подарочный набор под названием "Президент". Среди его составляющих — бутылка некой уникальной водки, которая проходит специальную кремниевую суперфильтрацию. К слову, нардеп уточнил, что алкоголь такого качества разрабатывали еще в Советском Союзе. Доступ к подобной водке имелся лишь у глав тогдашних республик.

Еще из алкоголя нардепу досталась некая традиционная белорусская настойка. Из чего именно она, политик решил не уточнять. Зато сказал, что сам не пьет, поэтому все полученные алкогольные презенты оставит на полке, как напоминание о встрече.

Другими съедобными подарками стали сладости, тоже "президентские". Как черный горький шоколад, так и конфеты не продаются в магазинах. Такие десерты делают исключительно на заказ для высших лиц Беларуси и их гостей. Как рассказал Шевченко, на упаковке для сладостей расположен герб Республики Беларусь.

Помимо этого "слуга народа" получил от Лукашенко и расшитое белорусскими мастерами настенное панно с изображением различных пейзажей.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, существует ли вероятность исключения Евгения Шевченко из фракции "СН" из-за его поездки в Беларусь. Интересно, что, по мнению эксперта, в ОП могли знать о планирующемся визите. И это якобы связано с расследованием дела "вагнеровцев". Владимир Манько напоминает, что непосредственно Зеленский или Ермак не могут поехать в Минск. Однако некоторые детали с Лукашенко, вероятно, следует сопоставить, чтобы не было разночтений. Больше деталей ищите в нашем материале.

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