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Скандальные закупки: эксзамминистра обороны арестовали

В решении суда об аресте есть и альтернатива: залог более чем в 400 млн грн

сегодня, 17:11
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Автор:

Моесеенко Валентина

По ходатайству ДБР 2 февраля Печерский районный суд Киева избрал Вячеславу Шаповалову меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 402 миллиона 600 тысяч гривен, пишут "Комментарии", по информации "УП".

Скандальные закупки: эксзамминистра обороны арестовали

Суд арестовал эксзамминистра с возможностью внесения залога в 400 млн

Пока арест наложен бывшему заместителю Министра обороны сроком на 2 месяца.


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Еще неделю назад подозреваемый и арестованный ТОП-чиновник рассказалчто в министерстве заметили ошибку "о яйцах по 17 гривен" в документах и работали над ее исправлением, поэтому эти договоры так и не попали в казначейство. После волны обвинений в сторону Минобороны, связанных с закупкой услуг питания для военных, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ Вячеслав Шаповалов добровольно подал в отставку с должности.

А уже сегодня, в рамках скандального расследования обеспечения пищевыми продуктами военных, одним из эпизодов является деятельность фирм, которые среди прочего поставляли яйца по завышенным ценам для Минобороны, силовики задержали преступную группу. В ее состав входило 5 человек: представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Кроме того, задержан военнослужащий, который вел "черную бухгалтерию" махинаторов. Сумма ущерба государству от деятельности этой группы в настоящее время достигает более 4,6 млн грн. "Сэкономленные" средства, перечисляемые Минобороны на счета предприятия-поставщика, участники схемы делили между собой.

По предварительной квалификации уголовного правонарушения, участникам "схемы" грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Напомним, как писали "Комментарии", недавно в СМИ появилась информация, что Минобороны якобы закупает для военных продукты по ценам, вдвое-втрое превышающим розничные. В ведомстве это назвали искусственной информатакой. Частично министр Резников подтвердил, что такой документ имеет место, просто произошли технические ошибки. И будто по этому контракту деньги еще не потрачены.

Читайте на портале "Комментарии" — на фоне скандала: В Минобороны снова взялись за реформу питания.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/2/7387630/
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