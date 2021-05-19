Скандал в Раде: почему депутаты блокировали трибуну для выступлений

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Вечканова Елена
Очередной рабочий день в Верховной Раде принес жаркие стычки. По информации представителя политсилы "Европейская
солидарность" Владимира Вятровича, оппозиция ограничила доступ к трибуне для
новоизбранного депутата по Донецкой области Андрея Аксенова.
Нардепы заблокировали трибуну, чтобы Аксенов не произнес присягу. Фото: Апостроф
Как объяснил
Вятрович, по мнению их партии, Аксенов является "пророссийским сепаратистом".
Именно поэтому, считает политик, этого человека не должно быть в стенах
Верховной Рады.
Отметим, что несмотря на множественные крики "ганьба" и другие попытки сорвать принесение депутатской присяги, Андрею Аксенову все же удалось это сделать. Правда, в отличие от других своих коллег он зачитывал текст с места в зале, а не стоя за трибуной.
Пользователи украинского сегмента соцсетей, как это обычно бывает, не сошлись во мнения насчет происходящего. Некоторые яро поддерживают стремление представителей "ЕС" помешать новоизбранному депутату озвучить присягу. Впрочем, нашлись и те, кто считает, что нардепы не имели права совершать подобный поступок, ведь должны уважать выбор простых украинцев, которые проголосовали за Аксенова.
Интересно, что в
оценке происходящего мнения разделились даже у вице-спикеров ВР. По словам
Руслана Стефанчука, любые юридические основания для отказа Аксенову в
принесении присяги отсутствуют. Однако его коллега Елена Кондратюк публично
заявила, что просит представителей СБУ проверить Аксенова насчет вероятного
наличия гражданства других стран.
Напомним, официальные результаты довыборов в Раду по Донецкой области (округ №50) были объявлены ЦИК в пятницу, 9 апреля. Как оказалось, победа досталась главе горсовета Доброполья Андрею Аксенову. Всего кандидатуру Аксенова поддержали своим голосом почти 20 тысяч избирателей из Донецкой области. Это 64% от всех пришедших на участки для волеизъявления. Андрей Аксенов баллотировался от политической силы "Порядок".
К
слову, в украинских СМИ не единожды
сообщалось, что Аксенов якобы был причастен к проведению референдума в Донецкой
области по вопросу "отделения" от Украины и создания "ДНР".
Также имеются сведения, что у политика имеется российский паспорт. Больше деталей — в нашем материале.
Напомним,
ранее "Комментарии" сообщали, какие изменения могут коснуться Камбина после того, как нардепы обеспечили настоящий "парад министров на выход". Мнения экспертов можете найти в нашей публикации.
Также
на портале мы рассказывали, что в Киеве из-за проезда премьерского кортежа даже изменили принцип работы светофоров — есть даже видео.
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