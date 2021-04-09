Нардепом от Донетчины станет «организатор референдума «ДНР»: в ЦИК назвали победителя выборов

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Вечканова Елена
В
пятницу, 9 апреля, члены Центральной избирательной комиссии объявили
официальные результаты довыборов в ВР по Донецкой области — округ №50. Как
оказалось, победа досталась главе горсовета Доброполья Андрею Аксенова. Как сообщает
"Обозреватель", ссылаясь на украинских журналистов, именно Аксенова считают
причастным к организации одного из местных референдумов за независимость так называемой
"ДНР".
Победивший на довыборах в Раду Андрей Аксенов. Фото: Радио Свобода
Всего
кандидатуру Аксенова поддержали своим голосом почти 20 тысяч избирателей из Донецкой
области. Это 64% от всех пришедших на участки для волеизъявления. Андрей
Аксенов баллотировался от политической силы "Порядок". Официально признанный
результат выборов позволит ему стать нардепом и занять кресло в Верховной Раде.
В ЦИК
утверждают, что выборы прошли без нарушений, а, значит, законных причин
отказать признать Аксенова победителем или же аннулировать результаты
голосования нет.
При
этом в украинских СМИ не единожды сообщалось, что Аксенов якобы был причастен к
проведению референдума в Донецкой области по вопросу "отделения" от Украины и создания
"ДНР". Также имеются сведения, что у политика имеется российский паспорт.
Однако ни первая, ни вторая причины не являются, по закону, достаточными для
того, дабы человека могли отстранить от возможности баллотироваться или
занимать должность нардепа в случае победы.
По
информации журналиста Дениса Казанского, Андрей Аксенов, занимая должность
главы сельсовета Новодонецкого, якобы приложил все усилия, дабы в этом
населенном пункте прошел незаконный референдум о создании так называемой "Донецкой
народной республики". Свои слова Казанский подтверждает соответствующим видео (ссылка в Facebook-посте). Также
журналист уверяет, что российский паспорт у Аксенова вроде как появился лишь в
2015 году — после посещения уже аннексированного Крыма.
Напомним,
ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают победу Василия Вирастюка на выборах в Ивано-Франковской области.
Также
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