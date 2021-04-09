Нардепом от Донетчины станет «организатор референдума «ДНР»: в ЦИК назвали победителя выборов

В пятницу, 9 апреля, члены Центральной избирательной комиссии объявили официальные результаты довыборов в ВР по Донецкой области — округ №50. Как оказалось, победа досталась главе горсовета Доброполья Андрею Аксенова. Как сообщает "Обозреватель", ссылаясь на украинских журналистов, именно Аксенова считают причастным к организации одного из местных референдумов за независимость так называемой "ДНР".



Победивший на довыборах в Раду Андрей Аксенов. Фото: Радио Свобода

Всего кандидатуру Аксенова поддержали своим голосом почти 20 тысяч избирателей из Донецкой области. Это 64% от всех пришедших на участки для волеизъявления. Андрей Аксенов баллотировался от политической силы "Порядок". Официально признанный результат выборов позволит ему стать нардепом и занять кресло в Верховной Раде.

В ЦИК утверждают, что выборы прошли без нарушений, а, значит, законных причин отказать признать Аксенова победителем или же аннулировать результаты голосования нет.

При этом в украинских СМИ не единожды сообщалось, что Аксенов якобы был причастен к проведению референдума в Донецкой области по вопросу "отделения" от Украины и создания "ДНР". Также имеются сведения, что у политика имеется российский паспорт. Однако ни первая, ни вторая причины не являются, по закону, достаточными для того, дабы человека могли отстранить от возможности баллотироваться или занимать должность нардепа в случае победы.

По информации журналиста Дениса Казанского, Андрей Аксенов, занимая должность главы сельсовета Новодонецкого, якобы приложил все усилия, дабы в этом населенном пункте прошел незаконный референдум о создании так называемой "Донецкой народной республики". Свои слова Казанский подтверждает соответствующим видео (ссылка в Facebook-посте). Также журналист уверяет, что российский паспорт у Аксенова вроде как появился лишь в 2015 году — после посещения уже аннексированного Крыма.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают победу Василия Вирастюка на выборах в Ивано-Франковской области.

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