Скандальная взятка для «слуги народа» Юрченко: каковы перспективы дела

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Таисия Ерохина
Очередной коррупционный скандал в рядах фракции "Слуга народа" вызвал бурную реакцию украинцев. Так, НАБУ опубликовало видео с доказательствами взяточничества нардепа от СН Александра Юрченко. Его помощник был задержан, получая предназначенную парламентарию часть взятки за законопроект, связанный с бытовыми отходами. "Комментарии" разобрались с экспертами, каковы вероятные перспективы этого дела, и чем можно считать скандальный эпизод – случайностью или закономерностью.
Политический эксперт Денис Гороховский считает, что в первую очередь нужно помнить о политической составляющей данного скандала, которая является ключевой.
Также Денис Гороховский напоминает, что сегодняшний статус директора НАБУ неоднозначен - из-за того, что он был незаконно назначен предыдущим президентом и сейчас борется с новой властью в попытках сохранить кресло. А потому, констатирует эксперт, политическая составляющая по расследованию в отношении депутата президентской фракции выглядит еще значимее.
Денис Гороховский отмечает правильную реакцию как подозреваемого, так и политической силы, которую он представляет. Выход из фракции на период расследования – это, по мнению эксперта, единственно верное решение, которое возможно в подобной ситуации.
Закономерностью считает политический аналитик Сергей Лозовский очередной коррупционный скандал в парламенте в целом и фракции СН – в частности.
По словам Сергея Лозовского, в основе всей подобной "деятельности" нардепов – отсутствие закона о лоббировании. Ведь, по сути, многие в украинском парламенте занимаются именно лоббированием, как в тех же Штатах.
Политический эксперт Александр Савченко также считает, что "дело Юрченко" закончится ровным счетом ничем. И подчеркивает, что подобное происходит на протяжении всей независимости Украины.
Причина, по словам эксперта, до банальности проста: при прозрачной процедуре закона о лоббизме, его материальные выгоды получает государство - в виде налогов. А в процедуре а-ля Юрченко деньги получают группы депутатов.
Потому-то, подчеркивает Александр Савченко, в стенах ВР то и дело всплывают странные законопроекты, так или иначе связанные с лоббизмом интересов крупного бизнеса (закон о рынке земли, о свободных ценах на энергоносители и т.д.).
Напомним, "слуга народа" оскандалилась в прямом эфире из-за слов о детях Донбасса. Появилось видео.
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