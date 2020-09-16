Скандальная взятка для «слуги народа» Юрченко: каковы перспективы дела

Очередной коррупционный скандал в рядах фракции "Слуга народа" вызвал бурную реакцию украинцев. Так, НАБУ опубликовало видео с доказательствами взяточничества нардепа от СН Александра Юрченко. Его помощник был задержан, получая предназначенную парламентарию часть взятки за законопроект, связанный с бытовыми отходами. "Комментарии" разобрались с экспертами, каковы вероятные перспективы этого дела, и чем можно считать скандальный эпизод – случайностью или закономерностью.

"В рамках конфликта в публичную плоскость попала и конфронтация ГПУ и НАБУ"

Политический эксперт Денис Гороховский считает, что в первую очередь нужно помнить о политической составляющей данного скандала, которая является ключевой.

"Об этом говорит целый ряд факторов: начиная от того, что скандал был вынесен в публичную плоскость за месяц до выборов - и заканчивая тем, что некоторые материалы, связанные с расследованием раньше профильных органов публикует недавно покинувший ряды фракции "СН" Гео Лерос. Также в рамках конфликта в публичную плоскость попала и конфронтация ГПУ и НАБУ", – отмечает политэксперт.

Также Денис Гороховский напоминает, что сегодняшний статус директора НАБУ неоднозначен - из-за того, что он был незаконно назначен предыдущим президентом и сейчас борется с новой властью в попытках сохранить кресло. А потому, констатирует эксперт, политическая составляющая по расследованию в отношении депутата президентской фракции выглядит еще значимее.

Денис Гороховский отмечает правильную реакцию как подозреваемого, так и политической силы, которую он представляет. Выход из фракции на период расследования – это, по мнению эксперта, единственно верное решение, которое возможно в подобной ситуации.

"Что касается итогов расследования, то, во-первых, вряд ли они будут до местных выборов. А во-вторых, само дело вряд ли будет форсироваться тем же НАБУ после этих самых выборов", – прогнозирует Денис Гороховский.

"Есть система помощников, в крайнем случае, всё сваливают именно на них"

Закономерностью считает политический аналитик Сергей Лозовский очередной коррупционный скандал в парламенте в целом и фракции СН – в частности.

"Ничем это для виновника не закончится. Как ранее дела нардепов Мосейчука, Розенблата и прочих. Есть система помощников, в крайнем случае, всё сваливают именно на них", – поясняет аналитик.

По словам Сергея Лозовского, в основе всей подобной "деятельности" нардепов – отсутствие закона о лоббировании. Ведь, по сути, многие в украинском парламенте занимаются именно лоббированием, как в тех же Штатах.

"В Украине одни законы целенаправленно пишут, чтобы их невозможно было выполнять - и за это наказывать. А другие именно для того не пишутся, чтобы можно было получать за это "откаты". Потому вся чехарда происходит, – уверен аналитик. – Что касается "выхода" Юрченко из фракции СН, то тут "слуги" пользуются старым ментовским трюком, когда задним числом увольняют провинившегося, чтобы сохранить чистоту рядов".

"Дело Юрченко закончится ровным счетом ничем"

Политический эксперт Александр Савченко также считает, что "дело Юрченко" закончится ровным счетом ничем. И подчеркивает, что подобное происходит на протяжении всей независимости Украины.

Александр Савченко поясняет: "То, что произошло с Юрченко – пример незаконного на сегодняшний момент лоббизма определенных бизнес-интересов. В Верховной Раде не первый год ходит идея проголосовать закон о лоббизме. Примеры таких процедур существуют в мире. Как раз, чтобы избежать той истории, что произошла с Юрченко. Но наши депутаты на это не идут. И, как мне кажется, не пойдут на создание такой прозрачной процедуры как лоббизм".

Причина, по словам эксперта, до банальности проста: при прозрачной процедуре закона о лоббизме, его материальные выгоды получает государство - в виде налогов. А в процедуре а-ля Юрченко деньги получают группы депутатов.

Потому-то, подчеркивает Александр Савченко, в стенах ВР то и дело всплывают странные законопроекты, так или иначе связанные с лоббизмом интересов крупного бизнеса (закон о рынке земли, о свободных ценах на энергоносители и т.д.).

Напомним, "слуга народа" оскандалилась в прямом эфире из-за слов о детях Донбасса. Появилось видео.

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