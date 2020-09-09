Немытые и нечесаные дети Донбасса: «слуга народа» оскандалилась в прямом эфире (ВИДЕО)

Нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко попала в скандал из-за заявления о детях Донбасса. Так, она назвала детей, живущих на линии разграничения на востоке Украины, "немытыми и нечесаными" в эфире канала NEWSONE. Позже нардеп прокомментировала свои слова в Facebook.

Фото: censor.net

"Знаете, о чем я думала весь день 1 сентября? Этот год по-трагическом уникален, потому что фактически в этом году в школу пошли дети, которые были рождены в 2013-2014 годах. На Донбассе это дети, которые родились и всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, где-то немытые, где-то нечесаные", - сказала Янченко в эфире.





Впоследствии нардеп извинилась за свои слова. Янченко объяснила, что имела в виду нечто иное.

"Я часто бывала на Донбассе в период 2015-2016 годов, именно тогда шли наиболее ожесточенные бои. Я неоднократно видела несчастных людей, которые действительно, целыми семьями, вместе с детьми, регулярно скрывались в подвалах или хранилищах, скрываясь от боевых действий. У этих детей гораздо сложнее судьба и жизнь. Именно это я имела в виду, когда я говорила о детях Донбасса, которые, к сожалению, за 6 лет войны не знают другого, чем жизнь в постоянной опасности", - говорится в сообщении нардепа.

Напомним, эксперты объяснили, чем может завершиться история из-за скандальных слов Фокина и зачем брать в ТКГ людей, которые "раскачивают лодку".

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