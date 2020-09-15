НАБУ требует от генпрокурора вручить подозрение депутату, пойманному на взятке

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Владимир Лавский
Национальное антикоррупционное бюро 15 сентября заявило о том, что разоблачило преступную группировку. Данное видео было опубликовано на официальном сайте НАБУ.
При этом в НАБУ говорят, что материалы дела находятся у генпрокурора Ирины Венедиктовой еще с прошлой недели.
При этом сама Венедиктова говорит о том, что для вручения Юрченко подозрения недостаточно основания для вручения подозрения. Выступая утром в Верховной Раде она заявила о том, что письмо от руководства НАБУ якобы получила только 14 сентября и без материалов уголовного производства.
Народный депутат Гео Лерос, которого исключили из партии "Слуга народа", сообщил, за что были получены эти деньги.
Как ранее сообщали "Комментарии", Лерос опубликовал фамилии тех, кто будет идти на выборы по Киеву.
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