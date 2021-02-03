Санкции против соратника Медведчука: кому выгодна блокировка каналов

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука — Тараса Козака на 5 лет, а также в отношении его телеканалов (Телеканалы Zik, NewsOne и "112 Украина"). "Комментарии" вместе с экспертами разобрались, о чём говорит это решение, почему появилось именно сейчас, насколько законно и какие могут быть последствия.

Санкции против каналов Козака. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Вполне может оказаться закулисной игрой с целью устроить пиар партии ОПЗЖ"

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова считает очень странным решение Зеленского без суда закрыть телеканалы Медведчука, тем самым начав войну не только с ОПЗЖ, а и с честью своей собственной фракции.

"Во-первых, в самой фракции "Слуги народа" в ВРУ достаточно симпатиков Медведчука, сегодня мы их всех увидим (частично уже увидели). Во-вторых, у нас ещё остались люди, которые банально знают закон и понимают, что совершая подобные действия, нужно все-таки его соблюдать. Иначе решение о блокировании трёх телеканалов будет отменено судом, — поясняет Татьяна Лупова. — А вот если эти телеканалы возобновят своё вещание вопреки заявлениям президента, то это будет уже не просто очередной пшик, а резкое падение рейтинга и фактически покажет всем слабость президента, на решения которого всем плевать, потому что они не соответствуют букве закона".

Эксперт не исключает и такую комбинацию: то, что президенту посоветовали как решение проблем с личным рейтингом, вполне может оказаться закулисной игрой с целью устроить пиар партии ОПЗЖ, Медведчуку и телеканалам.

"Участвует ли в этом президент сознательно, или кто-то использовал его слабости и завышенные ожидания от своей должности — мы увидим в самое ближайшее время. Есть также вариант, что таким образом пытаются произвести передел сфер влияния и просто сменить владельца телеканалов и самой партии, — отмечает Татьяна Лупова. — Тогда опять же вопрос в том, кто играет президентом и насколько эта сила потенциально в состоянии побеждать в таких играх. В любом случае мы очень скоро получим ответы, в зависимости от того, как будут развиваться события. Но главное, чтобы все эти игры не привели к обострению на фронте".

"Будет атака тех сил, которые попали под санкции"

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала уверен, что будет много разговоров, почему санкции против Козака (читай – Медведчука) ввели именно сейчас.

"Звучат мнения, что это даст возможность выстроить конструктивное сотрудничество с новой администрацией США. Или же – что всё дело в рейтингах… Как показывают последние социсследования, "Слуга народа" его теряет, а вот ОПЗЖ уже на первом месте. Отчасти могут быть верны и те, и другие причины, — говорит Виталий Бала. — Но, как мне кажется, есть еще и внутренние, связанные с ситуацией в ОПЗЖ. Группа Бойко-Левочкина могла начать с помощью Офиса президента играть на ослабление группы Медведчук-Рабиновича. Ведь при блокировании названых каналов лидирующие позиции будут у "Интера", который, как по мне, хоть и ведет пророссийскую риторику, но всё же – не антиукраинскую, как "кнопки" Медведчука".

Эксперт прогнозирует, что будет атака тех сил, которые попали под санкции. В том числе в юридическом аспекте.

"Несмотря на то, что я оппонент Зеленского, я поддерживаю это санкционное решение. Возможно, оно станет катализатором принятия закона об антиукраинской деятельности, где были бы раздел о сепаратизме и т.д., в том числе в информационной сфере. Чтобы сделать невозможной не только работу каналов, которые ведут антиукраинскую политику, но даже их регистрацию (если там есть люди, продвигающие антиукраинские взгляды). Именно для того, чтоб иметь правовые основания на такие действия, нужен соответствующий закон", — отмечает Виталий Бала.

Напомним, Зеленский публично прокомментировал блокировку каналов 112, NewsOne и Zik.

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