Санкции против Медведчука ударят по финансированию ОПЗЖ, – Фесенко

Санкции против председателя политической партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его супруги, телеведущей Оксаны Марченко, ударят по финансированию этой политической силы. В интервью Youtube-каналу "А что так можно было?" политолог Владимир Фесенко отметил, что ощутимых последствий для украинцев эти санкции не принесут, также, по его мнению, не стоит ждать и посадок после обвинений в финансировании терроризма упомянутых лиц, передает "Обозреватель".



Виктор Медведчук и Оксана Марченко

Фесенко считает, что введенные президентом Владимиром Зеленским по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены направлены, прежде всего, на прекращение финансирования ОПЗЖ из России.

"Санкции предусматривают, по сути, блокирование финансовых имущественных активов. Это не арест и не отчуждение. Никто не отнимает собственность Медведчука. Но если это будет действовать нормально, они не смогут пользоваться, например, банковскими карточками. Не смогут делать переводы из-за границы. Это важно", – полагает Фесенко.

Политолог считает, что главным звеном в финансировании ОПЗЖ из России была именно Оксана Марченко - поэтому ее фамилия тоже оказалось в санкционном списке.

"Почему санкции ввели против Марченко? Вроде бы – просто жена, она не депутат и так далее. Но именно на Марченко записаны активы Медведчука в России. А там этих активов много. Там и нефтепромыслы, и нефтедобывающие предприятия. Она там совладелица, но это реальные деньги. Фактически, это способ финансирования деятельности Медведчука через его жену, через которую российские деньги заходили в Украину", – пояснил он.

Однако Фесенко убежден, что до реальных сроков за "финансирование терроризма" (а именно это было озвучено причиной для наложения санкций) дело не дойдет.

"К большому сожалению, есть проблемы с наказанием – чисто процедурные. Скажу не слишком популярную вещь. Летом 2019-го я в частной беседе спросил одного нового руководителя большой силовой структуры: когда будут посадки? Он ответил: а вы что, не знаете, что у нас известного политика или представителя крупного бизнеса посадить практически невозможно?" – рассказал политолог.

Коснулся Фесенко и закрытия трех телеканалов из "пула Медведчука" – "112 Украина", NewsOne и "ЗИК". Он считает, что санкции в отношении этих телеканалов и их формального владельца Тараса Козака – полностью в правовом поле. Также он отметил, что упреки о притеснениях свободы слова в этом контексте – неуместны.

"Любые свободы, в том числе, и свобода слова, свобода высказываний – не являются абсолютными. Они регулируются законом. У нас есть свобода митингов и демонстраций, ярким подтверждением чего являются недавние протесты из-за приговора Стерненко. Их никто не запрещает. У нас – очень разнообразное информационное пространство, работает много других телеканалов, в том числе, и имеющих схожую с каналами Медведчука позицию. Но напомню, почему были введены санкции в отношении этих каналов. Основание – правовое. Дело в том, что Козак и некоторые компании, через которые велось финансирование этих телеканалов, были связаны с финансовыми сделками на оккупированных территориях", – подчеркнул Фесенко.

Напомним, в феврале 2021 года СНБО объявил о введении санкций против одиозного политика, председателя политической партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Тогда "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему Медведчук достойно не ответил на введение санкций. В частности, не было общественных протестов, срыва работы Верховной Рады или обострения ситуации на Донбассе, которого многие ожидали.

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