Санкции против Медведчука ударят по финансированию ОПЗЖ, – Фесенко

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Станислав Молчанов
Санкции против председателя политической партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его супруги, телеведущей Оксаны Марченко, ударят по финансированию этой политической силы. В интервью Youtube-каналу "А что так можно было?" политолог Владимир Фесенко отметил, что ощутимых последствий для украинцев эти санкции не принесут, также, по его мнению, не стоит ждать и посадок после обвинений в финансировании терроризма упомянутых лиц, передает "Обозреватель".
Виктор Медведчук и Оксана Марченко
Фесенко считает, что введенные президентом Владимиром Зеленским по
решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) санкции в отношении
Виктора Медведчука и его жены направлены, прежде всего, на прекращение
финансирования ОПЗЖ из России.
Политолог считает, что главным звеном в финансировании ОПЗЖ из России была именно Оксана Марченко - поэтому ее фамилия тоже оказалось в санкционном списке.
Однако Фесенко убежден, что до реальных сроков за "финансирование терроризма"
(а именно это было озвучено причиной для наложения санкций) дело не дойдет.
Коснулся Фесенко и закрытия трех телеканалов из "пула Медведчука" – "112
Украина", NewsOne и "ЗИК". Он считает, что санкции в отношении этих телеканалов и
их формального владельца Тараса Козака – полностью в правовом поле. Также он
отметил, что упреки о притеснениях свободы слова в этом контексте – неуместны.
Напомним, в феврале 2021 года СНБО
объявил о введении санкций против одиозного политика, председателя
политической партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Тогда "Комментарии" вместе с
экспертами разбирались, почему
Медведчук достойно не ответил на введение санкций. В частности, не было
общественных протестов, срыва работы Верховной Рады или обострения ситуации на
Донбассе, которого многие ожидали.
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