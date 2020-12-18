Разбитые стекла, поочередное блокирование трибун: сессия Одесского облсовета прошла со скандалами

Разбитые стекла, поочередное блокирование трибун: сессия Одесского областного совета в очередной раз проходит скандально.

Работа сессии должна была начаться еще в 10 утра, но из-за разногласий между политическими фракциями, мероприятие не открывалось. Сначала "ОПЗЖ", "Партия Шария" и "За Майбутне" решили заблокировать трибуну, не допуская нескольких депутатов горсовета. К слову, их неудачный прорыв закончился разбитым стеклом.

На сколько стало известно СМИ, основной проблемой, вызвавшей противостояние между народными избранниками, является проект бюджета области. Депутаты получили его в последний момент, поэтому не готовы за него голосовать.





Ранее "Комментарии" писали о том, что СМИ опубликовали материал, который может быть компроматом на вновь назначенного министра агрополитики Романа Лещенко. По словам автором материала, такая информация не могла остаться незамеченной в Офисе Президента, в том числе и Владимиром Зеленским. Так, стало известно, что новый министр АПК Роман Лещенко, в 2018 году являлся главой агрофирмы с иностранными вложениями и, по словам учредителя этого предприятия, злоупотреблял своим служебными обязанностями с целью вывода оборотного капитала на подконтрольные ему счета организации.

Кроме того, порталу стало известно, альтернатива Юрию Витренко на должность главы министерства энергетики отсутствует. Повторное голосование за его назначение пройдет уже в начале будущего года. Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, Витренко сделал ошибку, когда не встретился со всеми фракциями и не довел курс политики ведомства и первоочередных шагах.







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