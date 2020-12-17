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"Альтернативы Юрию Витренко на должность министра энергетики пока нет", - Арахамия

По словам Арахамии, отсутствие коммуникации лишило Витренко трети голосов

сегодня, 17:09
Автор:

Дмитрий Симоненко

Альтернатива Юрию Витренко на должность главы министерства энергетики отсутствует. Повторное голосование за его назначение пройдет уже в начале будущего года. Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, Витренко сделал ошибку, когда не встретился со всеми фракциями и не довел курс политики ведомства и первоочередных шагах. 

"Альтернативы Юрию Витренко на должность министра энергетики пока нет", - Арахамия

По словам Арахамии, он лично пытался узнать причину недовольства нардепов кандидатурой Витренко:

"Очень много депутатов чувствуют себя немного обиженными, что у них не было, как говорится, доступа к телу. Я лично ходил по залу и спрашивал людей", — заявил Арахамия.

Глава "Слуг" считает, что отсутствие коммуникации лишило Витренко трети голосов. Проблема в общении возникла из-за сжатых сроков — завтра последний день работы парламента в этом году.


Ранее "Комментарии" писали о том, что экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко будет премирован 4 млн долларов за ведение процесса и его выигрыш  в Стокгольмском арбитражном суде. Известно, что украинская компания отсудила у российского "Газпрома" 5 млрд долларов по результатам транзитного арбитража.

Кроме того, порталу стало известно о том, что НАБУ обнародовало разговор топменеджеров ДТЭК, обсуждал назначения министра энергетики. Известно, что речь идет о генеральном директоре группы компаний ДТЭК Максима Тимченко, который разговаривал с иностранным советником. В этой беседе топменеджера компании олигарха Рината Ахметова обсуждает назначения Ольги Буславец министром энергетики, мол, это их "последняя надежда".



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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7489
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