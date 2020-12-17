СМИ опубликовали доказательства коррупционной деятельности вновь назначенного министра агрополитики Лещенко

СМИ опубликовали материал, который может быть компроматом на вновь назначенного министра агрополитики Романа Лещенко. По словам автором материала, такая информация не могла остаться незамеченной в Офисе Президента, в том числе и Владимир Зеленский.

Так, стало известно, что новый министр АПК Роман Лещенко, в 2018 году являлся главой агро-фирмы с иностранными вложениями и, по словам учредителя этого предприятия, злоупотреблял своим служебными обязанностями с целью вывода оборотного капитала на подконтрольные ему счета организации. Результатом таких действий стал серьезный урон агрофирме.

Инвестором является гражданин США, который опубликовал пресс-релиз и выразил желание бороться до последнего, в том числе — сделать известить весь мир о событиях, связанных с Лещенко.

Ранее "Комментарии" писали о том , что сегодня, 17 декабря в Министерстве культуры проходят обыски представители Национального антикоррупционного бюро Украины. Следственные мероприятия касались охраны культурного наследия — в частности, выдачи разрешительного документа в прошлом, 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, порталу стало известно , что альтернатива Юрию Витренко на должность главы министерства энергетики отсутствует. Повторное голосование за его назначение пройдет уже в начале будущего года. Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, Витренко сделал ошибку, когда не встретился со всеми фракциями и не довел курс политики ведомства и первоочередных шагах.





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