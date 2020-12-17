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Главная Новости Политика Скандалы СМИ опубликовали доказательства коррупционной деятельности вновь назначенного министра агрополитики Лещенко
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СМИ опубликовали доказательства коррупционной деятельности вновь назначенного министра агрополитики Лещенко

По словам автором материала, такая информация не могла остаться незамеченной в Офисе Президента

сегодня, 19:40
Автор:

Дмитрий Симоненко

СМИ опубликовали материал, который может быть компроматом на вновь назначенного министра агрополитики Романа Лещенко. По словам автором материала, такая информация не могла остаться незамеченной  в Офисе Президента, в том числе и Владимир Зеленский.  

СМИ опубликовали доказательства коррупционной деятельности вновь назначенного министра агрополитики Лещенко

Так, стало известно, что новый министр АПК Роман Лещенко, в 2018 году являлся главой агро-фирмы с иностранными вложениями и, по словам учредителя этого предприятия, злоупотреблял своим служебными обязанностями с целью вывода оборотного капитала на подконтрольные ему счета организации. Результатом таких действий стал серьезный урон агрофирме.

Инвестором является гражданин США, который опубликовал пресс-релиз и выразил желание бороться до последнего, в том числе — сделать известить весь мир о событиях, связанных с Лещенко.

Ранее "Комментарии" писали о том, что сегодня, 17 декабря в Министерстве культуры проходят обыски представители Национального антикоррупционного бюро Украины. Следственные мероприятия касались охраны культурного наследия — в частности, выдачи разрешительного документа в прошлом, 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Кроме того, порталу стало известно, что альтернатива Юрию Витренко на должность главы министерства энергетики отсутствует. Повторное голосование за его назначение пройдет уже в начале будущего года. Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, Витренко сделал ошибку, когда не встретился со всеми фракциями и не довел курс политики ведомства и первоочередных шагах. 


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/ooo-grosans-vyrazhaet-ozabochennost-povodu-1608205651.html
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