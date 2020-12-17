СМИ опубликовали доказательства коррупционной деятельности вновь назначенного министра агрополитики Лещенко

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Дмитрий Симоненко
СМИ опубликовали материал, который может быть компроматом на вновь назначенного министра агрополитики Романа Лещенко. По словам автором материала, такая информация не могла остаться незамеченной в Офисе Президента, в том числе и Владимир Зеленский.
Так, стало известно, что новый министр АПК Роман Лещенко, в 2018 году являлся главой агро-фирмы с иностранными вложениями и, по словам учредителя этого предприятия, злоупотреблял своим служебными обязанностями с целью вывода оборотного капитала на подконтрольные ему счета организации. Результатом таких действий стал серьезный урон агрофирме.
Инвестором является гражданин США, который опубликовал пресс-релиз и выразил желание бороться до последнего, в том числе — сделать известить весь мир о событиях, связанных с Лещенко.
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