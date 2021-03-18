Рада рассмотрит вопрос отстранения Арестовича после скандала с матом в соцсети

Верховная Рада рассмотрит вопрос отстранения спикера украинской делегации в минской ТКГ Алексея Арестовича после того, как тот попал в скандал, матом послав пользователя Facebook, который просил его писать на украинском языке. С данной инициативой выступил нардеп от "Голоса" Роман Лозинский, который сообщил об этом на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook

По его словам, Рада должна рассмотреть вопрос отстранения Арестовича 19 марта. Он отметил, что требует исключения Арестовича из ТКГ и заявил, что инициировал депутатский запрос на имя президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы Арестович был отстранен от работы в ТКГ.

Зал парламента будет голосовать за направление данного вопроса в пятницу, 19 марта.

Справка: 16 марта спикер украинской делегации написал в своем Facebook пост о работе ТКГ. В комментариях один из пользователей потребовал от него писать посты на украинском языке, так как он представляет именно украинскую делегацию. В ответ Арестович написал пользователю "пошел на...й".

Позже спикер украинской делегации написал пост о том, что он не является государственным служащим и работает на общественных началах, а также заявил, что человек, которого он послал, был ботом.

Арестович был назначен спикером украинской делегации в ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его советником по стратегическим коммуникациям. До прихода во власть Арестович был известен как военный обозреватель, лектор, блогер, актер, офицер военной разведки и ветеран войны на Донбассе.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Порошенко поддержал слова Байдена о Путине.

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