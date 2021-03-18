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В ТКГ рассказали, устроит ли Россия полномасштабную войну на Донбассе

Это будет кровавая бойня

сегодня, 10:05
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, устроит ли Россия полномасштабную войну на Донбассе и чего стоит ожидать в ближайшее время. Об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

В ТКГ рассказали, устроит ли Россия полномасштабную войну на Донбассе

Фото: Google

По его словам, на сегодняшний день, Россия не имеет рациональных причин для того, чтобы начинать полномасштабную войну на Донбассе. Он отметил, что россияне не обладают решительным превосходством над армией Украины. 

Арестович отметил, что в случае масштабного обострения, наступление россиян превратиться в кровавую бойню, которая обернется огромными потерями для обеих сторон. По его словам, результаты этой бойни не дадут России получить политическое преимущество в переговорах в дальнейшем.

Также спикер украинской делегации высказался насчет отсутствия локального конфликта. Он отметил, что причин захватывать транспортный узел ценой огромных потерь, как это было с Дебальцево, у России также нет.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Луганской и Донецкой областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в войне отрицает, несмотря на многочисленные доказательства её прямого вторжения на территорию Украины. 

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда после незаконного "референдума", президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" полуострова к РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, Путин лично контролировал украинского депутата.

Читайте также о тайном мирном плане по Донбассу. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5c3p8AWjpk
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