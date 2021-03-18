Порошенко поддержал Байдена, который назвал Путина убийцей

Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена, который прямо назвал президента России Владимира Путина убийцей. Об этом Порошенко заявил в новом видеообращении.

Фото: AP

По его словам, заявление Байдена несет огромную важность для Украины. Экс-президент высказал благодарность Байдену за то, что тот последовательно поддерживает нашу страну.

Порошенко сказал, что его команда с 2014 года говорит о том, что Владимир Путин является убийцей. Он отметил, что с 2019 года это не смог произнести президент Украины Владимир Зеленский. Экс-президент сказал, что Байден поддерживает Украину еще с 2014 года, когда он был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

Он заявил, что Байден является большим шансом для Украины и для интеграции нашей страны в Европейский союз и НАТО. Порошенко сказал, что Украине необходимо предъявить обвинение российскому агенту Андрею Деркачу, а также начать преследование олигарха Игоря Коломойского, которые признан глобальным коррупционером.

Порошенко сказал, что Украина должна продолжать реформы, не атаковать независимые органы, а также нивелировать влияние олигархических групп.

Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков. Он официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Верховной Раде загорелся пульт для голосования.

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