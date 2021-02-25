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Главная Новости Политика Скандалы После приговора Стерненко из Офиса президента начались увольнения
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После приговора Стерненко из Офиса президента начались увольнения

Первым стал Сергей Кошман

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

После приговора активисту и бывшему члену "Правого сектора" Сергею Стерненко и массовых протестов, которые за ним последовали, из Офиса Президента Украины начали увольняться сотрудники. Первым стал руководить экспертной группы Сергей Кошман, который сообщил об этом на своей странице в Facebook.

После приговора Стерненко из Офиса президента начались увольнения

Фото: Google

По словам Кошмана, он решил написать заявление об увольнении из Офиса президента, так как был на акциях протеста против решения суда по Стерненко на Банковой. Продолжать работу в ОП после посещения митингов он считает странным.

Также он отметил, что не видит других инструментов влияния на Офис президента, так как, по его словам, в советах экспертов на Банковой не нуждаются.

На странице Сергея Кошмана сказано, что он был руководителем одной из экспертных групп в Офисе президента.

Справка: 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам тюремного заключения с конфискацией половины имущества. Решение было вынесено по делу о похищении депутата одного из одесских райсоветов в 2015 году. Впереди ожидается заседание суда, где будет оглашен окончательный приговор Стерненко.

Решение одесского суда вызвало массовые протесты сторонников Стерненко во многих городах Украины. Вечером 23 февраля под Офисом президента собрался многотысячный митинг, который перерастал в столкновения с полицией и Нацгвардией. 

Стерненко также проходил по делу об умышленном убийстве. В 2018 года на него совершили ряд покушений, во время одного из которых он смертельно ранил нападавшего. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского готовят меры против акций в поддержку Стерненко.

Читайте также о контактах между Зеленским и Байденом. 


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Источник: https://www.facebook.com/skoshman/posts/10218548522493468
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