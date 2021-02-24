У Зеленского готовят меры против акций в поддержку Стерненко, - инсайд

В Офисе президента Украины готовят соответствующие контрмеры в отношении акций в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого осудили на 7 лет лишения свободы за похищение человека. Об этом сообщили в Telegram-канале "Карточный офис".

Фото: Liga.net

Сообщается, что советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк готовит программу контрмер в отношении протестующих сторонников Стерненко.

На канале пишут, что на Подоляка возложили задание сделать все возможное для того, чтобы погасить конфликт, возникший из-за осуждения Стерненко.

Отмечается, что советник Андрея Ермака хорошо знаком с уличными конфликтами и практикой их подавления из-за того, что работал в администрации беглого президента Украины Виктора Януковича в 2013 году во время начала Евромайдана.

Справка: вчера Приморский суд Одессы осудил активиста и бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении депутата одного из райсоветов Одессы.

Решение суда вызвало массовые протесты во многих городах Украины. Вечером 23 февраля под Офисом президента собралась многотысячная акция с требованием освободить Стерненко, в результате которой произошли столкновения протестующих и силовиков.

Несколько десятков людей были задержаны. Сторонники Стерненко объявили о проведении бессрочной акции протеста на Банковой.

Также Сергей Стерненко проходит по делу об умышленном убийстве. В 2018 году на него было совершено несколько покушений, во время одного из которых он убил нападавшего.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто подтолкнул Зеленского на войну против Медведчука.

Читайте также о том, что протесты в поддержку Стерненко могли поддержать олигархи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!