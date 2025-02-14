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"Порошенко - тот же Коломойский": "Слугам" разослали темники о санкциях, некоторые ослушались Банковую - Radio NV

Писать посты под диктовку начальства согласились не все депутаты

сегодня, 21:03
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Николай Лисицын

Народные депутаты фракции "Слуга народа" якобы получили темники о том, как комментировать введенные СНБО санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко и еще четверых фигурантов. Нардепов будто бы убедительно просили поддержать введение санкций разъяснительными публикациями "под отчет". Об этом 14 февраля сообщают "Комментарии" со ссілкой на Radio NV.

"Порошенко - тот же Коломойский": "Слугам" разослали темники о санкциях, некоторые ослушались Банковую - Radio NV

"Слуге народа" предложили поддержать тезис о том, что "Порошенко - тот же Коломойский", только много инвестировал в политику. Фото: Павел Дацковский (архив)

Источники Radio NV в политических кругах уточнили, что сообщения народным депутатам с просьбой поддержать санкции, введенные СНБО, якобы рассылала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук по просьбе Офиса президента. О размещенных сообщениях депутатам надо было отчитаться перед пресс-службой "СН". По данным Radio NV, не все "слуги" согласились публиковать материалы по темникам.

Разъяснительные публикации должны были поддержать месседж о том, что санкции  СНБО против Порошенко, украинских бизнесменов Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Игоря Коломойского, пропутинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука — мера справедливая и правильная.

Radio NV утверждает, что в инструкциях для депутатов к публикации предлагались такие тезисы:

  • СНБО решил ввести санкции против пяти миллиардеров, которые заработали свои миллиарды буквально на торговле интересами Украины. В довоенные времена всех этих пять человек назвали бы олигархами. Сейчас они тоже до сих пор хотят быть олигархами и дальше зарабатывать, торгуя интересами Украины, но именно от этого требуется защитить государство;
  • Санкции введены против Коломойского и его многолетнего партнера Боголюбова, против Жеваго, против Порошенко и его фактически партнера Медведчука. Государство, к сожалению, видело много схем, которые обогатили этих людей на миллиарды с 1990-х годов и, соответственно, ослабили национальную безопасность Украины. В частности, схемы были и с Россией, и с российскими субъектами. Все это есть в соответствующих уголовных производствах, которые расследуются СБУ, ГБР и НАБУ;
  • Некоторые из этих пяти человек, к сожалению, успели сбежать из Украины (Боголюбов и Жеваго), Медведчука удалось обменять на наших военных, Коломойский находится в следственном изоляторе, а Порошенко на самом деле ничем от них не отличается, кроме того, что всю свою жизнь очень активно инвестировал в политику. Но сущностно ни действия Порошенко, ни его угроза безопасности нашего государства не отличаются от того же Коломойского;
  • Конечно, должна быть ответственность и в рамках уголовных производств и судебных процессов, но сейчас санкции применены для того, чтобы ни один из этих пяти человек не нанес ущерб национальной безопасности Украины в очень сложный политико-дипломатический момент. Мы не хотим, чтобы Коломойский поссорил Украину с Америкой или чтобы Порошенко протянул в украинскую политику снова Медведчука (!). Должны быть заблокированы все активы, которые они заработали на коррупции и торговле с Россией;
  • Порошенко нахваливал Харьковские соглашения, которые фактически открыли дорогу оккупации Крыма, и сохранял работу своего завода в Севастополе и фабрики в Липецке даже во время войны;
  • Конечно, правоохранительные органы Украины и СНБО работают и в отношении других лиц, в частности бывшей ОПЗЖ, чтобы не допустить их влияния на национальную безопасность Украины.

В "Слуге народа" и Офисе президента пока не комментировали информацию, которую получило и распространило Radio NV.

Читайте также на портале "Комментарии" - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 февраля принял решение о введении санкций в отношении народного депутата, лидера "Европейской солидарности" и пятого президента Украины Петра Порошенко. Возможно, речь идет об обвинениях в "государственной измене". Об этом сообщает Forbes.

Порошенко подтвердил, что знает о санкциях — его предупреждали о новых обвинениях и советовали не возвращаться в украину из командировки. По мнению нардепа, "у власти крышу сорвало". Порошенко убежден, что Зеленский накануне третьей годовщины российского вторжения, когда звучит все больше мнений о том, что подготовку к войне власть провалила, хочет переложить на кого-нибудь ответственность за все свои ошибки.

Официально причины санкций не были озвучены, но один из источников издания предполагает, что основанием для этого могут служить обвинения в государственной измене. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что СНБО принял важные решения. Однако детали были обнародованы уже 13 февраля. Санкции (кроме порошенко, под них попали Виктор Медведчук, Константин Жеваго, Геннадий Боголюбов и — в свой день рождения — Игорь Коломойский) предусматривают 17 видов ограничений.

Среди них: лишение государственных наград и наград. Блокировку активов — полная потеря права пользоваться и распоряжаться имуществом. Ограничение и полное прекращение торговых операций. Запрет транзита, перевозок и полетов по территории Украины. Предотвращение выведения капитала за границу. Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств. Запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества. Ограничение доступа к радиочастотному спектру Украины. Запрет на покупку земельных участков. Запрет заключения финансовых соглашений, выплаты дивидендов и проведения операций с ценными бумагами.

13 февраля Зеленский заявил, что с Порошенко могут снять санкции, если он вернет миллиарды якобы выведенных из страны денег в бюджет Украины.

Как писали "Комментарии", в Украине по данным соцопроса 31% людей считает санкции против Порошенко способом отвлечь внимание людей от ситуации на фронте, 27% — попыткой правоохранителей добиться справедливости, 24% — преследованием оппозиции.



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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/nardepam-ot-slugi-naroda-razoslali-instrukcii-otnositelno-togo-kak-kommentirovat-sankcii-snbo-50490172.html
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