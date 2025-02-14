"Порошенко - тот же Коломойский": "Слугам" разослали темники о санкциях, некоторые ослушались Банковую - Radio NV

Народные депутаты фракции "Слуга народа" якобы получили темники о том, как комментировать введенные СНБО санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко и еще четверых фигурантов. Нардепов будто бы убедительно просили поддержать введение санкций разъяснительными публикациями "под отчет". Об этом 14 февраля сообщают "Комментарии" со ссілкой на Radio NV.

"Слуге народа" предложили поддержать тезис о том, что "Порошенко - тот же Коломойский", только много инвестировал в политику. Фото: Павел Дацковский (архив)

Источники Radio NV в политических кругах уточнили, что сообщения народным депутатам с просьбой поддержать санкции, введенные СНБО, якобы рассылала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук по просьбе Офиса президента. О размещенных сообщениях депутатам надо было отчитаться перед пресс-службой "СН". По данным Radio NV, не все "слуги" согласились публиковать материалы по темникам.

Разъяснительные публикации должны были поддержать месседж о том, что санкции СНБО против Порошенко, украинских бизнесменов Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Игоря Коломойского, пропутинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука — мера справедливая и правильная.

Radio NV утверждает, что в инструкциях для депутатов к публикации предлагались такие тезисы:

СНБО решил ввести санкции против пяти миллиардеров, которые заработали свои миллиарды буквально на торговле интересами Украины. В довоенные времена всех этих пять человек назвали бы олигархами. Сейчас они тоже до сих пор хотят быть олигархами и дальше зарабатывать, торгуя интересами Украины, но именно от этого требуется защитить государство;

Санкции введены против Коломойского и его многолетнего партнера Боголюбова, против Жеваго, против Порошенко и его фактически партнера Медведчука. Государство, к сожалению, видело много схем, которые обогатили этих людей на миллиарды с 1990-х годов и, соответственно, ослабили национальную безопасность Украины. В частности, схемы были и с Россией, и с российскими субъектами. Все это есть в соответствующих уголовных производствах, которые расследуются СБУ, ГБР и НАБУ;

Некоторые из этих пяти человек, к сожалению, успели сбежать из Украины (Боголюбов и Жеваго), Медведчука удалось обменять на наших военных, Коломойский находится в следственном изоляторе, а Порошенко на самом деле ничем от них не отличается, кроме того, что всю свою жизнь очень активно инвестировал в политику. Но сущностно ни действия Порошенко, ни его угроза безопасности нашего государства не отличаются от того же Коломойского;

Конечно, должна быть ответственность и в рамках уголовных производств и судебных процессов, но сейчас санкции применены для того, чтобы ни один из этих пяти человек не нанес ущерб национальной безопасности Украины в очень сложный политико-дипломатический момент. Мы не хотим, чтобы Коломойский поссорил Украину с Америкой или чтобы Порошенко протянул в украинскую политику снова Медведчука (!). Должны быть заблокированы все активы, которые они заработали на коррупции и торговле с Россией;

Порошенко нахваливал Харьковские соглашения, которые фактически открыли дорогу оккупации Крыма, и сохранял работу своего завода в Севастополе и фабрики в Липецке даже во время войны;

Конечно, правоохранительные органы Украины и СНБО работают и в отношении других лиц, в частности бывшей ОПЗЖ, чтобы не допустить их влияния на национальную безопасность Украины.

В "Слуге народа" и Офисе президента пока не комментировали информацию, которую получило и распространило Radio NV.

Читайте также на портале "Комментарии" - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 февраля принял решение о введении санкций в отношении народного депутата, лидера "Европейской солидарности" и пятого президента Украины Петра Порошенко. Возможно, речь идет об обвинениях в "государственной измене". Об этом сообщает Forbes.

Порошенко подтвердил, что знает о санкциях — его предупреждали о новых обвинениях и советовали не возвращаться в украину из командировки. По мнению нардепа, "у власти крышу сорвало". Порошенко убежден, что Зеленский накануне третьей годовщины российского вторжения, когда звучит все больше мнений о том, что подготовку к войне власть провалила, хочет переложить на кого-нибудь ответственность за все свои ошибки.

Официально причины санкций не были озвучены, но один из источников издания предполагает, что основанием для этого могут служить обвинения в государственной измене. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что СНБО принял важные решения. Однако детали были обнародованы уже 13 февраля. Санкции (кроме порошенко, под них попали Виктор Медведчук, Константин Жеваго, Геннадий Боголюбов и — в свой день рождения — Игорь Коломойский) предусматривают 17 видов ограничений.

Среди них: лишение государственных наград и наград. Блокировку активов — полная потеря права пользоваться и распоряжаться имуществом. Ограничение и полное прекращение торговых операций. Запрет транзита, перевозок и полетов по территории Украины. Предотвращение выведения капитала за границу. Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств. Запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества. Ограничение доступа к радиочастотному спектру Украины. Запрет на покупку земельных участков. Запрет заключения финансовых соглашений, выплаты дивидендов и проведения операций с ценными бумагами.

13 февраля Зеленский заявил, что с Порошенко могут снять санкции, если он вернет миллиарды якобы выведенных из страны денег в бюджет Украины.

Как писали "Комментарии", в Украине по данным соцопроса 31% людей считает санкции против Порошенко способом отвлечь внимание людей от ситуации на фронте, 27% — попыткой правоохранителей добиться справедливости, 24% — преследованием оппозиции.