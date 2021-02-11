По 5-10 тыс. долларов в конверте: эксперт рассказал о «плюшках» в Раде

В качестве "плюшек" и кнута для нардепов в украинском парламенте, в частности монобольшинства, якобы могут использовать зарплаты в конвертах. Об этом заявил эксперт Украинского института политики (УИП) Николай Спиридонов в материале "Комментариев".

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"Давно не секрет, что нардепы получают конверты с деньгами. Разные источники говорят, что в районе 5-10 тысяч долларов ежемесячно. С начала года эти выплаты "слугам", вроде бы, заморозили. В частности — за то, что в декабре не проголосовали за Витренко. Не нашлось нужного количества голосов и 28 января. В итоге "материальную помощь", которую обычно получают депутаты, задержали. А будут выплачены деньги или нет – зависит от лояльности", — рассказал Николай Спиридонов.

Эксперт считает, что сейчас практически сформировано общество контроля. Этакий огромный цифровой концлагерь. И лишение доступа к ряду сервисов – тот еще кнут. Например, то, что можно сделать с нелояльным нардепом, показали на примере Александра Дубинского.

"Даже Нацбанк порекомендовал другим банкам с ним дела не иметь. Могут снести соцсети, заблокировать тот же канал на YouTube. Отлучить от телеканалов. То есть, нардепа можно не просто выбросить из фракции, но и "помножить на ноль". Проблема для Офиса президента в том, что нелояльных депутатов всё больше. И если каждого, условно говоря, люстрировать, то "люстраторка" может сломаться. Но некоторых могут жестко прессануть", — прогнозирует эксперт УИП.

Как ранее сообщалось, недавно исключенной из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что "слугам" предлагают некие "премии" взамен на голоса.

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