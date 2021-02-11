По 5-10 тыс. долларов в конверте: эксперт рассказал о «плюшках» в Раде

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Таисия Ерохина
В качестве
"плюшек" и кнута для нардепов в украинском парламенте, в частности
монобольшинства, якобы могут использовать зарплаты в конвертах. Об этом заявил эксперт
Украинского института политики (УИП) Николай Спиридонов в материале
"Комментариев".
Фото из открытых источников
Эксперт считает,
что сейчас практически сформировано общество контроля. Этакий огромный цифровой
концлагерь. И лишение доступа к ряду сервисов – тот еще кнут. Например, то, что
можно сделать с нелояльным нардепом, показали на примере Александра Дубинского.
Как ранее сообщалось,
недавно исключенной из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что "слугам"
предлагают некие
"премии" взамен на голоса.
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