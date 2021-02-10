Что обещали депутатам от "Слуги народа": пряники и кнут Офиса президента

Вечером 9 февраля нардепы из "Слуги народа" встречалась с президентом. Председатель фракции СН Давид Арахамия уверяет, что в основном общались о повестке дня на следующую неделю (мол, будет много важных законопроектов). Не скрывал, что прозвучала в разговоре и фамилия Витренко (которого, похоже, будут в третий раз пытаться сделать официальным главой Минэнерго). С помощью чего Офис президента будет "сшивать" расползающееся монобольшинство и какие пряники и кнуты могли неофициально быть обещаны нардепам рассказали украинские эксперты.

Депутаты Слуги народа / фото из открытых источников

"Ситуативное голосование — абсолютная норма"

"Я не стал бы говорить о том, что монобольшинство "расползается". Внутри каждой крупной фракции обычно существуют свои группы и течения, но говорить о том, что на "Слугах" можно ставить крест – преждевременно", — считает руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.

Он подчеркивает, что практика ситуативных конфигураций под конкретные голосования — абсолютная норма.

"Депутаты-мажоритарщики могут теоретически покинуть фракцию и большинство, — продолжает Константин Бондаренко. — Но если попытаются выйти списочники — они потеряют мандат и список подвинется. Плюс существует перспектива вхождения в большинство других фракций или групп, как и отдельных депутатов".

Что касается третьей попытки голосования за Витренко, то, учитывая неоднозначность кандидатуры, перспективы напрямую зависят от его отношений с депутатским корпусом, считает руководитель Фонда "Украинская политика".

"Не думаю, что он незаменим. Его избрание или неизбрание не говорит о контролируемости или неконтролируемости фракции со стороны Офиса президента, а только о приемлемости или неприемлемости фигуры Витренко для части депутатского корпуса", — резюмирует Константин Бондаренко.

"Проблема в том, что нелояльных к ОП депутатов все больше"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Николай Спиридонов считает, что в качестве "плюшек" и кнута могут использовать зарплаты в конвертах.

"Давно не секрет, что нардепы получают конверты с деньгами. Разные источники говорят, что в районе 5-10 тысяч долларов ежемесячно. С начала года эти выплаты "слугам", вроде бы, заморозили. В частности — за то, что в декабре не проголосовали за Витренко. Не нашлось нужного количества голосов и 28 января. В итоге "материальную помощь", которую обычно получают депутаты, задержали. А будут выплачены деньги или нет – зависит от лояльности", — отмечает Николай Спиридонов.

Он также считает, что сейчас практически сформировано общество контроля. Этакий огромный цифровой концлагерь. И лишение доступа к ряду сервисов – тот еще кнут.

"То, что можно сделать с нелояльным нардепом, показали на примере Дубинского. Даже Нацбанк порекомендовал другим банкам с ним дела не иметь. Могут снести соцсети, заблокировать тот же канал на YouTube. Отлучить от телеканалов. То есть, нардепа можно не просто выбросить из фракции, но и "помножить на ноль". Проблема для Офиса президента в том, что нелояльных депутатов всё больше. И если каждого, условно говоря, люстрировать, то "люстраторка" может сломаться. Но некоторых могут жестко прессануть", — прогнозирует эксперт УИП.

По его словам, голосов для поддержки Витренко, которого два раза уже "прокатили", пока нет.

"Если "прокатят" и в третий раз – это будет серьезный удар Офису президента и СН в целом, — уверен Николай Спиридонов. — Всё чаще приходится использовать президента как пугалку для депутатов. Похоже, кто-то забыл, что у нас всё же парламентско-президентская форма правления. Думаю, что всё же Витренко протолкнут в министры и вице-премьеры. Но для этого придется собрать все условные кнуты и пряники, вновь использовать Зеленского как Бабу Ягу, а также заручиться поддержкой других фракций и партийных групп".

Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат Украины Гео Лерос заявил в эфире 4 канала, что для "Слуг народа" стало постоянной практикой получения доплат в конвертах за определенные голосования в парламенте.

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