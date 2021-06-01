Пленки Медведчука: связан ли Порошенко с закупкой угля в «Л-ДНР»



















Кум президента РФ, в данный момент – один из лидеров ОПЗЖ, находящийся под домашним арестом, Виктор Медведчук, и связанные с ним компании в 2014-2016 годах якобы непосредственно участвовали в покупке Украиной угля с шахт, контролируемых боевиками так называемых "Л-ДНР". Делалось это — снова-таки якобы — при одобрении тогдашнего президента Петра Порошенко. Это следует из очередной, уже третьей части расследования Bihus.Info, которое основано на, как утверждается, записях телефонных разговоров Медведчука.



Появилась третья часть "пленок Медведчука". Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" обратились к экспертам за объяснениями насчет того, куда и кого может завести эта "пленочная эпопея". Специалисты рассказали, насколько болезненны такие удары для Медведчука и Порошенко.



"Основой целью является всё же Порошенко"

Директор Украинского института политики Руслан Бортник называет подобные публикации интересными. И считает, что они должны быть пристально изучены правоохранительными органами на предмет совершения преступления.

"Хотя сходу верить содержанию подобных материалов, говорить о том, что там записаны голоса именно тех людей, как пытаются представить расследователи, наверное, не стоит. Тем более, если речь идет о большом массиве аудиозаписей, из которых транслируется только часть, — отмечает эксперт. — Даже если принять их на веру, они не дают полного представления обо всем комплексе отношений и действий сторон. С моей точки зрения, в информационной среде в Украине сейчас реализуется спецоперация "Подельник", цель которой — дискредитировать, создать почву для уголовного преследования левых и правых оппонентов президента. Условно говоря — ОПЗЖ Медведчука и "Европейской солидарности" Порошенко".

По мнению Руслана Бортников, в этом смысле у Офиса президента фактически идеальная стартовая позиция, когда можно одновременно атаковать и дискредитировать обе стороны.

"Одних — сговором с РФ, с Медведчуком, коррупционностью и так далее. Других — с отсутствием идеологической составляющей, обслуживанием бизнес-интересов, той же коррумпированностью, нездоровым прагматизмом. Основой целью является всё же Порошенко, поскольку историю с Медведчуком в ОП, похоже, считают уже завершенной", — говорит эксперт.

Бортников не исключает, что вскоре появятся новые записи, на основании которых вероятны и новые подозрения в отношении Порошенко.

"Но надо понимать, что подобного рода переговоры идут между элитами во всем мире. И, возможно, то, что делали люди с голосами, похожими на Медведчука и Порошенко, хотели бы делать сейчас люди с голосами, похожими на Зеленского и его окружение. Но у них перекрыт канал коммуникаций с РФ", — отмечает Руслан Бортник.

По его словам, "пленки Медведчука" чем-то напоминает "пленки Деркача", обнародованные около года назад, где люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, обсуждали ряд тем, включая повышение тарифов в Украине.

"И всё же спецслужбы должны провести соответствующее расследование. Хотя, скорее всего, сами аудио вряд ли могут быть доказательствами в суде. Да и законодательство о финансировании терроризма, запрещающее торговлю с т.н. "Л-ДНР", появилось в Украине в период 2016-2018 гг — после событий, которые описываются на обнародованных записях, — обращает внимание Руслан Бортник. — Хотелось бы, конечно, чтобы все возможные потенциальные участники этой ситуации честно рассказали о происшедшем и своей мотивации. Но акцентирую — цель сливов очевидна. А именно — политическая атака на Порошенко и в меньшей мере на Медведчука. Если бы хотели использовать записи для уголовного преследования, для справедливости, они бы использовались совсем иначе".

"Бигус, как источник, вряд ли вызывает доверие у многих"

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий уверяет, что расследования Бигуса серьёзно дискредитированы предыдущими "сливами", в частности по ситуации с Гладковским. Речь о расследовании, появившимся в феврале 2019 года и посвященном якобы коррупции в оборонно-промышленном комплексе с участием Гладковских-Свинарчуков и (по мнению расследователей) не без попустительства тогдашнего президента Порошенко.

"Эти сливы были явно вброшены под выборы, оказались частично лживыми и, в юридическом смысле, ни к чему не привели. Зато и помогли избраться Зеленскому, — отмечает Александр Палий. — Поэтому как источник, Бигус сегодня вряд ли вызывает у многих доверие. Это расследование скорее будут воспринимать, как попытку замазать Медведчуком ключевого оппозиционера, которым является Порошенко".

Одновременно концентрация власти в руках представителей Офиса президента, в том числе над судебной и правоохранительных системой, не даёт больших надежд на установление истины в судах, констатирует политэксперт.

"Маркером эффективности работы власти выступает, в том числе, наличие (отсутствие) тепла в батареях"

Политический консультант Александр Вербицкий отмечает, что у нас каждый слив информации — уже сенсационное расследование.

"Автор сам записывал разговор на диктофон? У него фамилия Мельниченко? А если нет, то начинать нужно с того, какой вред или пользу такого рода "расследования" могут принести/нанести имиджу Украины. В чьих интересах производятся подобного рода "расследования"? Украины? Точно, Украины? Это в 2021 году? А почему не в 2015-м? — задается вопросами Александр Вербицкий. — Сегодня почему-то речь идет только о Порошенко и Медведчуке. Лишь пунктиром упоминаются (если упоминаются) другие, не менее интересные лица: Яценюк, Турчинов, Гройсман, министры энергетики (2014- 2019 гг.). Речь идёт не просто об угле для поддержания тепла в домах, больницах, школах. Специфика вопроса в том, что именно на эти марки угля рассчитаны наши тепловые станции".

Но и это, по мнению эксперта, только часть вопроса. Вербицкий считает, что, не идеализируя никого в прошлом и нынешнем из действующих лиц, в том числе тех, в чьих интересах проводится так называемое расследование, нужно отталкиваться от побудительных мотивов президента, его обязанностей и возможностей:

- необходимость обеспечить теплом дома, больницы, школы;

- понимание того, что ОРДЛО — это часть Украины;

- необходимость найти то лицо, которое станет ответственным (читай — крайним) за общение с ОРДЛО вообще и его "руководством" (читай — коллективной Москвой) в частности;

- объяснить своим сторонниками необходимость такого шага;

- выстраивать собственную вертикаль власти.

"А теперь, вернёмся в осень-зиму 2014-2015 годов, — продолжает Александр Вербицкий. — В то время речь шла о сохранении спокойствия в обществе после событий Майдана, в Крыму и Донбассе. Маркером эффективности работы власти выступает, в том числе, наличие (отсутствие) тепла в батареях. Вспомним города Алчевск с его холодомором, Смелу — без отопления, Никополь с насильственным переводом на электроотопление без подготовки инфраструктуры. К тому времени в восточных областях процветал "социальный туризм", когда из ОРДЛО в Запорожье, Днепропетровск, Харьков маршрутки привозили пенсионеров за получением пенсий и пособий. Не будем забывать и о том, что проводились волны мобилизации, были потери и пленные. И это не просто процессы, а людское горе и общественный резонанс. Сегодня, очень быстро и красиво создана система координат "друг-враг", где врагом названы все, кто может являться оппонентом на предстоящих выборах (президент, парламент, местные советы). Но обойдены вниманием потенциальные сторонники из числа бывших премьер-министров и министров, которые могли бы много рассказать о целесообразности закупки угля в ОРДЛО".

Политконсультант уверен, что Порошенко необходим был человек, который бы смог коммуницировать с Кремлем. И напоминает, что сегодня контактов между официальными Киевом и Москвой фактически нет.

"А когда появятся и к чему приведут — посмотрим, — отмечает Александр Вербицкий. — Президент Порошенко везде и всюду расставлял своих людей — от глав районных администраций начиная. Не это ли делает сегодня Зеленский, как и каждый президент до них? И еще важный момент. Давайте смотреть на всё, что у нас за этот период времени (2014-2021 гг.) поставлялось из ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Азербайджан), и определим количество российского сырья в каждом продукте. Мы ведь называем происходящее на Донбассе войной, но торгуем с Россией, пусть и через третьи страны. Мы говорим о нашей непримиримой позиции, но ведем переговоры в Минске".

Эксперт называет дуализм нашей политики во всём, как и однобокость освещения вырванного из контекста любого процесса, ситуативностью мышления.

"То есть, не продуманная заранее и на перспективу программа, а необходимость решить вопрос "здесь и сейчас" в надежде на то, что всё получится само собою. Спешу разочаровать. Не получится. Не те люди Порошенко и Медведчук, равно как и многие другие, чтобы просто так сдаваться только потому, что так надеются на Банковой. Тем более, что за каждым из них стоит по президенту", — резюмировал политконсультант.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению экспертов, на репутации Порошенко и Медведчука может отобразиться предыдущая часть опубликованных "пленок", связанных с нефтепроводом "Самара — Западное направление". Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, откуда, по словам экс-генпрокурора Луценко, появились телефонные записи разговоров якобы Медведчука.

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