Пленки Медведчука: связан ли Порошенко с закупкой угля в «Л-ДНР»

Кум президента РФ, в данный момент – один из
лидеров ОПЗЖ, находящийся под домашним арестом, Виктор Медведчук, и связанные с
ним компании в 2014-2016 годах якобы
непосредственно участвовали в покупке Украиной угля с шахт,
контролируемых боевиками так называемых "Л-ДНР". Делалось это — снова-таки
якобы — при одобрении тогдашнего президента Петра Порошенко. Это следует из очередной, уже третьей части расследования Bihus.Info, которое основано на, как утверждается,
записях телефонных разговоров Медведчука.
Появилась третья часть "пленок Медведчука". Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
"Комментарии" обратились к экспертам за
объяснениями насчет того, куда и кого может завести эта "пленочная эпопея".
Специалисты рассказали, насколько болезненны такие удары для Медведчука и
Порошенко.
"Основой целью является всё же Порошенко"
Директор Украинского института политики Руслан
Бортник называет подобные публикации интересными. И считает, что они должны
быть пристально изучены правоохранительными органами на предмет совершения
преступления.
"Хотя сходу верить содержанию подобных материалов,
говорить о том, что там записаны голоса именно тех людей, как пытаются представить
расследователи, наверное, не стоит. Тем более, если речь идет о большом массиве
аудиозаписей, из которых транслируется только часть, — отмечает эксперт. — Даже
если принять их на веру, они не дают полного представления обо всем комплексе
отношений и действий сторон. С моей точки зрения, в информационной среде в
Украине сейчас реализуется спецоперация "Подельник", цель которой —
дискредитировать, создать почву для уголовного преследования левых и правых
оппонентов президента. Условно говоря — ОПЗЖ Медведчука и "Европейской
солидарности" Порошенко".
По мнению Руслана Бортников, в этом смысле у
Офиса президента фактически идеальная стартовая позиция, когда можно
одновременно атаковать и дискредитировать обе стороны.
"Одних — сговором с РФ, с Медведчуком,
коррупционностью и так далее. Других — с отсутствием идеологической
составляющей, обслуживанием бизнес-интересов, той же коррумпированностью,
нездоровым прагматизмом. Основой целью является всё же Порошенко, поскольку
историю с Медведчуком в ОП, похоже, считают уже завершенной", — говорит
эксперт.
Бортников не исключает, что вскоре появятся
новые записи, на основании которых вероятны и новые подозрения в отношении
Порошенко.
"Но надо понимать, что подобного рода
переговоры идут между элитами во всем мире. И, возможно, то, что делали люди с
голосами, похожими на Медведчука и Порошенко, хотели бы делать сейчас люди с
голосами, похожими на Зеленского и его окружение. Но у них перекрыт канал
коммуникаций с РФ", — отмечает Руслан Бортник.
По его словам, "пленки Медведчука" чем-то
напоминает "пленки Деркача", обнародованные около года назад, где люди с
голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, обсуждали ряд тем, включая
повышение тарифов в Украине.
"И всё же спецслужбы должны провести
соответствующее расследование. Хотя, скорее всего, сами аудио вряд ли могут
быть доказательствами в суде. Да и законодательство о финансировании терроризма,
запрещающее торговлю с т.н. "Л-ДНР", появилось в Украине в период 2016-2018 гг —
после событий, которые описываются на обнародованных записях, — обращает
внимание Руслан Бортник. — Хотелось бы, конечно, чтобы все возможные
потенциальные участники этой ситуации честно рассказали о происшедшем и своей
мотивации. Но акцентирую — цель сливов очевидна. А именно — политическая атака
на Порошенко и в меньшей мере на Медведчука. Если бы хотели использовать записи
для уголовного преследования, для справедливости, они бы использовались совсем
иначе".
"Бигус, как источник, вряд ли вызывает доверие
у многих"
Политэксперт, кандидат политических наук
Александр Палий уверяет, что расследования Бигуса серьёзно дискредитированы
предыдущими "сливами", в частности по ситуации с Гладковским. Речь о
расследовании, появившимся в феврале 2019 года и посвященном якобы коррупции в
оборонно-промышленном комплексе с участием Гладковских-Свинарчуков и (по мнению
расследователей) не без попустительства тогдашнего президента Порошенко.
"Эти сливы были явно вброшены под выборы,
оказались частично лживыми и, в юридическом смысле, ни к чему не привели. Зато и
помогли избраться Зеленскому, — отмечает Александр Палий. — Поэтому как
источник, Бигус сегодня вряд ли вызывает у многих доверие. Это расследование
скорее будут воспринимать, как попытку замазать Медведчуком ключевого
оппозиционера, которым является Порошенко".
Одновременно концентрация власти в руках
представителей Офиса президента, в том числе над судебной и правоохранительных
системой, не даёт больших надежд на установление истины в судах, констатирует
политэксперт.
"Маркером эффективности работы власти
выступает, в том числе, наличие (отсутствие) тепла в батареях"
Политический консультант Александр Вербицкий
отмечает, что у нас каждый слив информации — уже сенсационное расследование.
"Автор сам записывал разговор на диктофон? У
него фамилия Мельниченко? А если нет, то начинать нужно с того, какой вред или
пользу такого рода "расследования" могут принести/нанести имиджу Украины. В
чьих интересах производятся подобного рода "расследования"? Украины? Точно,
Украины? Это в 2021 году? А почему не в 2015-м? — задается вопросами Александр
Вербицкий. — Сегодня почему-то речь идет только о Порошенко и Медведчуке. Лишь
пунктиром упоминаются (если упоминаются) другие, не менее интересные лица:
Яценюк, Турчинов, Гройсман, министры энергетики (2014- 2019 гг.). Речь идёт не
просто об угле для поддержания тепла в домах, больницах, школах. Специфика
вопроса в том, что именно на эти марки угля рассчитаны наши тепловые станции".
Но и это, по мнению эксперта, только часть
вопроса. Вербицкий считает, что, не идеализируя никого в прошлом и нынешнем из
действующих лиц, в том числе тех, в чьих интересах проводится так называемое
расследование, нужно отталкиваться от побудительных мотивов президента, его
обязанностей и возможностей:
- необходимость обеспечить теплом дома,
больницы, школы;
- понимание того, что ОРДЛО — это часть
Украины;
- необходимость найти то лицо, которое станет
ответственным (читай — крайним) за общение с ОРДЛО вообще и его "руководством"
(читай — коллективной Москвой) в частности;
- объяснить своим сторонниками необходимость
такого шага;
- выстраивать собственную вертикаль власти.
"А теперь, вернёмся в осень-зиму 2014-2015
годов, — продолжает Александр Вербицкий. — В то время речь шла о сохранении
спокойствия в обществе после событий Майдана, в Крыму и Донбассе. Маркером
эффективности работы власти выступает, в том числе, наличие (отсутствие) тепла
в батареях. Вспомним города Алчевск с его холодомором, Смелу — без отопления,
Никополь с насильственным переводом на электроотопление без подготовки
инфраструктуры. К тому времени в восточных областях процветал "социальный
туризм", когда из ОРДЛО в Запорожье, Днепропетровск, Харьков маршрутки
привозили пенсионеров за получением пенсий и пособий. Не будем забывать и о
том, что проводились волны мобилизации, были потери и пленные. И это не просто
процессы, а людское горе и общественный резонанс. Сегодня, очень быстро и
красиво создана система координат "друг-враг", где врагом названы все, кто
может являться оппонентом на предстоящих выборах (президент, парламент, местные
советы). Но обойдены вниманием потенциальные сторонники из числа бывших
премьер-министров и министров, которые могли бы много рассказать о целесообразности
закупки угля в ОРДЛО".
Политконсультант уверен, что Порошенко
необходим был человек, который бы смог коммуницировать с Кремлем. И напоминает,
что сегодня контактов между официальными Киевом и Москвой фактически нет.
"А когда появятся и к чему приведут —
посмотрим, — отмечает Александр Вербицкий. — Президент Порошенко везде и всюду
расставлял своих людей — от глав районных администраций начиная. Не это ли
делает сегодня Зеленский, как и каждый президент до них? И еще важный момент.
Давайте смотреть на всё, что у нас за этот период времени (2014-2021 гг.)
поставлялось из ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Азербайджан), и
определим количество российского сырья в каждом продукте. Мы ведь называем
происходящее на Донбассе войной, но торгуем с Россией, пусть и через третьи
страны. Мы говорим о нашей непримиримой позиции, но ведем переговоры в Минске".
Эксперт называет дуализм нашей политики во
всём, как и однобокость освещения вырванного из контекста любого процесса,
ситуативностью мышления.
"То есть, не продуманная заранее и на
перспективу программа, а необходимость решить вопрос "здесь и сейчас" в надежде
на то, что всё получится само собою. Спешу разочаровать. Не получится. Не те
люди Порошенко и Медведчук, равно как и многие другие, чтобы просто так
сдаваться только потому, что так надеются на Банковой. Тем более, что за каждым
из них стоит по президенту", — резюмировал политконсультант.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению экспертов, на репутации Порошенко и Медведчука может отобразиться предыдущая часть опубликованных "пленок", связанных с нефтепроводом "Самара — Западное направление". Подробности — в нашем материале.