Нефтепровод, пленки, Медведчук: как записи разговоров отобразятся на Порошенко



















В Сети появились новые записи разговоров якобы руководителя партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Информация, поданная в них, свидетельствует, что представитель политической силы мог получить национализированную в 2015 году часть нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" благодаря содействию украинских властей. "Комментарии" попросили экспертов проанализировать обнародованные Bihus.Info записи и объяснить, кто (что) является их "целью". К слову, специалисты высказались и в целом насчет всех существующих "пленок Медведчука".



Записи разговоров якобы Медведчука связывают его с Порошенко. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Пленками" пытаются оправдать введение санкций СНБО

Весьма однозначно высказывается по теме заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов.

"С моей точки зрения, Bihus.Info работает "сливным бачком" власти. По отмашке — "сливает" те или иные записи. Сейчас мы видим информационную атаку на оппозицию в целом и Медведчука в частности", — отмечает эксперт.

По мнению Молчанова, цель происходящего — как-то оправдать введении СНБО санкций внеправовым способом.

"При этом никаких реальных уголовных дел по этому нефтепроводу мы не наблюдаем, — подчеркивает эксперт. — Напомню, что именно Бигус в феврале 2019 года торпедировал Петра Порошенко накануне первого тура президентских выборов, когда рассказал об условном "деле Свинарчуков" и якобы хищениях в Укроборонпроме. Но при этом, по факту, за два года после тех событий никаких подвижек в этих делах нет. То есть, Бигус выполняет политические заказы, распространяя информацию, которая как-либо оправдывает различные действия власти, нанося при этом ущерб ее оппонентам".

Главная цель "пленок Медведчука" — Порошенко

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник обращает внимание, что расследования Дениса Бигуса особо враждебно воспринимаются Петром Порошенко, его окружением и его фанатами.

"Потому что приводимые записи разбивают тот имидж, тот образ, который создан вокруг Порошенко — седовласый гетман, истинный патриот, который ночей не досыпал, всё думая, как сделать жизнь в Украине лучше. При этом многие эксперты и ранее утверждали, что Медведчук разбогател, получил то влияние, которое у него есть сейчас, именно за время президентства Порошенко. И данные пленки лишь доказывают, что именно Порошенко создал благоприятные условия, чтобы Медведчук стал обогащаться", — отмечает эксперт.

Прокомментировал Николай Мельник и мотивы, которыми мог при этом руководствоваться Петр Алексеевич.

"Есть версия, что он так поступил, чтобы не раздражать РФ. То есть, сигнал шел непосредственно с Кремля. Есть версия, что менеджмент на этой трубе был общий. И деньги от нефтепровода через офшорные компании перераспределялись между Медведчуком и Порошенко. Возможно, именно в этом ракурсе далее и пойдет расследование Бигуса, — говорит эксперт. — Ведь добивать Медведчука с медийной точки зрения нет смысла. Он и так чересчур токсичный. Все понимают, что он агент Кремля".

Николай Мельник считает, что главная цель "пленок Медведчука" — дальнейшие удары по Порошенко и его образу патриоты, чтобы расколоть электорат "Европейской солидарности".

"При этом сама "Евросолидарность" пытается сцементировать свой электорат, уверяя, что все вокруг врут, включая Бигуса, который находится у кого-то на зарплате (у кого угодно, но не у Петра Алексеевича). Возможно, сохранить часть электората удастся. Но это будут уже люди, которые хотят голосовать не за идеологию проукраинскости, а конкретно за Петра Алексеевича. А это электоральное гетто не более 10-15%, за которые уже не выйти. Это в свое время случилось с Юлией Тимошенко и "Батькивщиной". Это произойдет и с Петром Алексеевичем", — прогнозирует Николай Мельник.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают якобы разговор Медведчука с представителями ОРДЛО в самом начале войны. Кто может стоять за утечкой подобной информации, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть, почему некоторые специалисты считают, что публикация отдельных разговоров могла быть инициативой самого Медведчука.

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