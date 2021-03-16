Пленки «Медведчука-Суркова»: кому они важны, при чем здесь Порошенко и будет ли продолжение



















Появилась новая порция пленок, датированных 2014 годом, с голосами людей, похожими на Виктора Медведчука (на тот момент — переговорщик по обмену пленными) и Владислава Суркова (тогда — помощник президента РФ). Если первую запись в конце февраля опубликовал ресурс "Цензор.НЕТ", то теперь это сделали через "Обозреватель". Оба ресурса сообщали, что данные получены из неких достоверных источников.

Публикация пленок "Медведчука-Суркова" может продолжиться. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

В записи фигурируют и первый замглавы СБУ Василий Грицак, после ставший бессменным председателем СБУ при президенте Петре Порошенко, и т.н. "министра обороны "ДНР" Владимир Кононов (позывной "Царь") — в ракурсе поставок наличных на железнодорожный узел Дебальцево. Напомним, что летом 2014-го некоторое время Дебальцево было оккупировано, 29 июля освобождено украинскими войсками, а в феврале 2015-го вновь захвачено боевиками ЛДНР при поддержке российской кадровой армии.

На записи также слышно обсуждение и Совета городов, с которым связывают мэра Киева Виталия Кличко, возглавляющего в данный момент Ассоциацию городов. Информации много, поэтому "Комментарии" решили выяснить у экспертов, кто в выигрыше от появления этих пленок и ждать ли продолжения.



Записи активно "глушат" рейтинг Порошенко и его партии

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко считает, что очередная публикация записей телефонных переговоров Виктора Медведчука и Владислава Суркова направлена против лиц, озвученных во время общения. А именно — пятого президента Украины Петра Порошенко и косвенно экс-главы СБУ Василия Грицака.

"Конечно, мы не можем судить об аутентичности записи. Очевидно, что она была модифицирована. Потерялся ли от этого смысл разговоров и был ли сам разговор, может определить только соответствующий анализ узкопрофильного сертифицированного специалиста. Однако прослеживается чёткая линия привязать бывшего руководителя нашего государства к незаконной деятельности на неподконтрольной части Донбасса, — отмечает Игорь Чаленко. — Фактически, тем самым наполняется сосуд месседжа о т.н. "бизнесе на крови". И это довольно органично ложится в памяти на действия тогдашних властей по противодействию торговой блокаде, организованной оппонирующими Порошенко силами".

Также в записях идёт речь о Дебальцевском узле, подчеркивает эксперт.

"А "котлы" в Дебальцево 2015 года вместе с Иловайском-2014 года являются чуть ли не самыми болезненными вопросами для Петра Алексеевича, поскольку до сих пор крайне больно бьют по его репутации, — считает Игорь Чаленко. — Такими пленками его заставляют оправдываться за связь с Виктором Медведчуком. Хотя такое оправдание срабатывает лишь на ядро его электората Порошенко, не давая возможности хоть немного сбавить антирейтинг".

По мнению руководителя ЦАС, сегодня этот слив выгоден, во-первых, власти, которая глушит активность "Евросолидарности" (ЕС) в вопросе того же "Вагнергейта" и продолжает держать общество в позиционировании времен президентской кампании 2019 года. Во-вторых, политическим силам из т.н. "национально-патриотической" оппозиции, которые могут рассчитывать на увеличение рейтингов благодаря перетокам от более сильного на сегодняшний день соперника — ЕС. На это, считает Игорь Чаленок, могут рассчитывать как старые силы, например "Батькивщина", так и потенциально новые конструкции с тем же Разумковым, Гройсманом, Кличко и другими.

"Уверен, что нас ожидает ещё не один слив схожих записей", — резюмирует эксперт.

"Это могла быть инициатива самого Медведчука"

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что и продолжение пленок, скорее всего, будет, и бьют они не столько по Медведчуку, сколько по Порошенко и всем представителям прошлой власти.

"И в первых пленках так или иначе, по касательной, цепляют Порошенко. И сейчас — опять. Ведь тот же Грицак позже был назначен именно Порошенко на пост главы СБУ. Понятно, что только специалисты могут определить соответствие голосов. Мы же пока лишь можем говорить, что речь идет о дискредитации тех людей, которые позиционировались как патриоты, защитники Украины от российской агрессии. С Медведчуком и так всё было и есть понятно. Кум Путина, не скрывающий пророссийских взглядов. А вот другие… Пока всё выглядит именно как дискредитация правящих политиков периода 2014-2019 гг. Явно прослеживается линия, что они так или иначе сотрудничали с представителями РФ. И что они — и не совсем такие, какими нам представлялись. Думаю, основная задача тех, кто предоставляет СМИ эти пленки, как раз такова", — говорит Виталий Бала.

По его мнению, заинтересованных в обнародовании таких пленок куда больше, чем не заинтересованных.

"Не исключаю, что это могла быть инициатива самого Медведчука. Показать, что он просто выполнял то, что его просили. Занимался пленными, переговорами, наработкой каких-то документов. А другие что-то "крутили". Такой себе перенос фокуса внимания с себя на других. Я, мол, не самый плохой, потому что не скрывал свою позицию. А тут рядом с вами — такие вот "патриоты". Выгодно это и нынешней власти, ведь удары идут по главным ее оппонентам. Бьют как бы и по Медведчуку, но больнее попадает Порошенко", — подчеркивает директор АМС.

Он считает, что пленки "Медведчука-Суркова" вполне могут оказаться бомбой замедленного действия для многих политиков внутри нашей страны. И речь именно о тех, кто обладал всей полнотой власти в период до 2019-го.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что первые "пленки Медведчука-Суркова" появились 25 февраля. На них человек с голосом Медведчука обсуждает с собеседником (якобы Сурковым) поставки электроэнергии в оккупированный Крым через компании-прокладки.

Также в разговоре якобы Медведчук говорит Суркову о том, что президент Петр Порошенко предложил ему поучаствовать в обмене пленными, а президент России Владимир Путин это одобрил.

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