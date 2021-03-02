Разговор Медведчука и Суркова: кому выгодны записи и причем здесь Порошенко

25 февраля в СМИ опубликовали запись телефонного разговора, где якобы общаются нардеп Виктор Медведчук и помощник Владимира Путина Владислав Сурков. Сама запись датирована концом 2014 года. На записях человек с голосом Медведчука обсуждает с собеседником (якобы Сурковым) поставки электроэнергии в оккупированный Крым через компании-прокладки. Также в разговоре якобы Медведчук говорит Суркову о том, что президент Петр Порошенко предложил ему поучаствовать в обмене пленными, а президент России Владимир Путин это одобрил.

Виктор Медведчук - фото из открытых источников

Накануне Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что аудиозапись телефонного разговора, вероятно, Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова — это не последний разговор, и будут еще. По кому бьют эти записи? Не кажется ли, что целят не только в Медведчука, но и в Порошенко? Тандем эта пара или нет? На эти вопросы порталу "Комментарии" отвечали эксперты.

Порошенко работает в тандеме с Медведчуком

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что обнародованные пленки бьют в первую очередь по Порошенко. Он также уверен, что пятый президент работает в тандеме с Медведчуком.

"Никогда не сомневался, что они — пара. Порошенко и Медведчук работают в тандеме — это очевидно каждому, кто хоть немного в теме, — уверен эксперт. — Их идеологические пикировки — это из серии "милые бранятся — только тешатся". Только слепой мог не замечать, как расцвел бизнес Медведчука при президентстве Порошенко, как он выстраивал медиа-империю, как спокойно мотался в Россию, продвигая и оттуда, и по возвращению в Украину кремлевские тезисы".

По мнению Константина Бондаренко, пленки Медведчука-Суркова появились неслучайно в прошлый четверг:

"Это произошло накануне намеченной на выходные акции в поддержку Стерненко. За этими протестами явственно видны уши Петра Алексеевича. И накануне пятничного заседания СНБО, где, по слухам должны были рассматривать вопрос о санкциях в отношении Порошенко. Но после появления пленок, на которых упоминается, как Порошенко давал добро на ряд моментов, в том числе связанных с поставками электроэнергии в Крым, на заседании СНБО вдруг приняли странное решение по санкциям касательно давно забытых фигур. А уличные акции в выходные прошли без эксцессов. Выглядело это как принуждение Порошенко к миру. Уверен, что записи эти далеко не последние и уж точно не самые крамольные. И хоть в суде их как доказательство предъявить вряд ли можно, но они серьезно бьют по имиджу Порошенко, десакрализуя его в глазах сторонников, — отмечает эксперт. – Учитывая, как Зеленский расправился с Медведчуком и прибрал к ногтю Порошенко, он доказал, что является сильной фигурой".

Объектом этой информационной провокации является Порошенко

"Отмечу, что объектом этой информационной провокации является ни Медведчук, ни Сурков, а непосредственно пятый президент Порошенко. К тому же, аутентичность самого разговора вызывает сомнения. Инициаторы этой провокации с Банковой допустили целый ряд стратегических ошибок, когда монтировали эти разговоры. Ведь Порошенко никогда не скрывал, и неоднократно информировал общество о коммуникации с Медведчуком как с посредником в контактах с Россией", — подчеркивает политический аналитик Павел Нусс.

Он обращает внимание, что на роль коммуникатора с РФ, Медведчука рекомендовала Ангела Меркель во время телефонной конференции нормандской четверки в июне 2014 года.

"Главной темой этой коммуникации было освобождение заложников. Путин тогда был согласен вести обмен только через Медведчука. Ради освобождения пленных Порошенко на это согласился, и это позволило провести несколько крупных обменов и вернуть украинцев домой, — отмечает Павел Нусс. — При этом отмечу, что политическая активность Медведчука внутри страны во время президентства Порошенко была заблокирована. В большую политику Медведчук вернулся уже при Зеленском — на досрочных парламентских выборах-2019 и местных в 2020-м".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что будет после публикации разговора Медведчука и Суркова.





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