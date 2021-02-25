«Давай уже сделаем и будем двигаться, бл*»: о чем в 2014 году договаривались Медведчук и Сурков

Создание махинаций в поставке электроэнергии в оккупированный Крым, а также детали процесса обмена пленными с боевиками Донбасса — такие темы обсуждали глава "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и помощник Президента РФ Владислав Сурков в 2014 году. Эксклюзивная запись телефонного разговора тех времен опубликована корреспондентами портала "Цензор.НЕТ".

Владислав Сурков и Виктор Медведчук. Коллаж: "Комментарии"

Как можно понять с разговора, Медведчук и Сурков находятся "на короткой ноге" и явно часто общались прежде. В диалоге политики общаются между собой на "ты" и не гнушаются использовать нецензурную лексику. Одной из главных обсуждаемых тем стала транспортировка электроэнергии в оккупированный Крым.

Так, в беседе якобы Медведчук упоминает компанию "Интер РАО", которая имеет свои мощности как на территории России, так и в АРК. Политики обсуждали возможность проведения тендера для "замыливания глаз".

"Мы этот тендер проведем, там будет единственный участник, никто же не заявится… но мне нужны эти контракты… и мы подпишем…" — звучит в разговоре от человека, которого заявляют Виктором Медведчуком.

В итоге политики приходят к взаимопониманию и подстегивают друг друга к взаимному сотрудничеству, мол "давай уже сделаем, давай уже будем двигаться, бл*".

Вторая половина беседы посвящена обмену пленными на территории уже оккупированного Донбасса в режиме "всех на всех". Со стороны Медведчука звучат убеждения в том, что в переговорный процесс с ОРДЛО его пытается включить тогда новоизбранный президент Петр Порошенко. Сам Медведчук называет это "еще одной авантюрой".

"Предложил наш уважаемый Петр Алексеевич [ Порошенко — ред. ]… И это было поддержано Владимиром Владимировичем [вероятно, Путиным — ред.]… Поучаствовать в освобождении пленных. Мне. То есть он готов дать мне мандат", — говорит вроде как Медведчук.

Со стороны предполагаемого Суркова звучит полная поддержка подобного решения. Одновременно с этим политики сходятся в том, что по количеству пленных Украина и боевики имеют значительное расхождение в цифрах. При чем в завышении статистики по людям, находящимся в застенках тюрем оккупантов, обвиняют как раз украинскую сторону.

"Просто нам приписывают то, чего там нет", — поддакивает на ремарку якобы Медведчука Сурков.

Разговор политиков заканчивается на очень теплой ноте, при этом Медведчук обещает Суркову похлопотать за него перед президентом, убедив, что "он хороший" и не стоит его гнобить.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, кто подтолкнул президента Зеленского стать "на тропу войны" с Виктором Медведчуком.

Также на портале можно отыскать информацию, как эксперт, работающий на каналах Медведчука, получал указания из России.



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