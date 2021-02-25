«Давай уже сделаем и будем двигаться, бл*»: о чем в 2014 году договаривались Медведчук и Сурков

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МЕНЮ
Вечканова Елена
Создание
махинаций в поставке электроэнергии в оккупированный Крым, а также детали процесса
обмена пленными с боевиками Донбасса — такие темы обсуждали глава "ОПЗЖ" Виктор
Медведчук и помощник Президента РФ Владислав Сурков в 2014 году. Эксклюзивная
запись телефонного разговора тех времен опубликована корреспондентами портала "Цензор.НЕТ".
Владислав Сурков и Виктор Медведчук. Коллаж: "Комментарии"
Как можно понять
с разговора, Медведчук и Сурков находятся "на короткой ноге" и явно часто
общались прежде. В диалоге политики общаются между собой на "ты" и не гнушаются
использовать нецензурную лексику. Одной из главных обсуждаемых тем стала
транспортировка электроэнергии в оккупированный Крым.
Так, в беседе
якобы Медведчук упоминает компанию "Интер РАО", которая имеет свои мощности как
на территории России, так и в АРК. Политики обсуждали возможность проведения тендера
для "замыливания глаз".
В итоге политики
приходят к взаимопониманию и подстегивают друг друга к взаимному сотрудничеству,
мол "давай уже сделаем, давай уже будем двигаться, бл*".
Вторая половина
беседы посвящена обмену пленными на территории уже оккупированного Донбасса в
режиме "всех на всех". Со стороны Медведчука звучат убеждения в том, что в
переговорный процесс с ОРДЛО его пытается включить тогда новоизбранный
президент Петр Порошенко. Сам Медведчук называет это "еще одной авантюрой".
Со стороны предполагаемого
Суркова звучит полная поддержка подобного решения. Одновременно с этим политики
сходятся в том, что по количеству пленных Украина и боевики имеют значительное
расхождение в цифрах. При чем в завышении статистики по людям, находящимся в
застенках тюрем оккупантов, обвиняют как раз украинскую сторону.
Разговор
политиков заканчивается на очень теплой ноте, при этом Медведчук обещает
Суркову похлопотать за него перед президентом, убедив, что "он хороший" и не
стоит его гнобить.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали о том, кто подтолкнул президента Зеленского стать "на тропу войны" с Виктором Медведчуком.
Также на портале можно отыскать информацию, как эксперт, работающий на каналах Медведчука, получал указания из России.
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