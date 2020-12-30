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Главная Новости Политика Скандалы Перлы, которыми "прославились" "Слуги народа" в уходящем году
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Перлы, которыми "прославились" "Слуги народа" в уходящем году

И это только небольшая часть "зашкваров"

сегодня, 21:15
Автор:

Дмитрий Симоненко

Журналисты сделали подборку самых выдающихся перлов и поступков от партии монобольшинства Верховной рады этого созыва "Слуга Народа". "Воспоминания" подобраны буквально помесячно. Так, по словам авторов видео, год начался с сексуального скандала, в котором засветился Богдан Яременко. Тогда же народный избранник Евгений Брагар предложил пенсионерам продавать своих домашних любимцев для того, чтобы погасить "коммуналку". В феврале "Слуги" устроили драку, не поделив землю. Летом народные депутаты опозорились сплетнями друг о друге, которые попали в камеры представителям СМИ. Тогда же Галина Третьякова предложила стерилизовать некоторых украинцев, а также назвала детей "низкого качества". Галина Янченко не ушла в суждениях далеко от Третьяковой, назвав детей, которые живут в прифронтовой зоне "немытыми и нечесаными". Еще какая-то часть "Слуг" попались на просматривании эротики и порно, а также попались на переписке с любовницами. Апофеозом этого года стал коррупционный скандал во фракции.

Перлы, которыми "прославились" "Слуги народа" в уходящем году


Ранее "Комментарии" писали о том, "Слуги народа"  сообща решили не посещать дорогих курортов в новогодние праздники. Об этом СМИ сообщила заместитель главы фракции "Слуг" нардеп Евгения Кравчук. Она заявила, что данное решение стало рекомендацией для всех. 

Кроме того, порталу стало известно о том, что нардеп Киевсовета от партии "Единство" Роман Ярошенко и бывший член "молодой команды Леонида Черновецкого", как указано в его декларации за 2019 год, имеет наличными 1524950 долларов и 11330900 гривен, при том, что его зарплата в этом году составила всего 3 млн 740 тысяч гривен.



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Источник: https://t.me/UkrainaOnlline/9268
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