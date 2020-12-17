Нардеп Киеврады Роман Ярошенко имеет незадекларированную землю, оффшоры и миллионы кэша - СМИ

Нардеп Киевсовета от партии "Единство" Роман Ярошенко и бывший член "молодой команды Леонида Черновецкого", как указано в его декларации за 2019 год, имеет наличными 1524950 долларов и 11330900 гривен, при том, что его зарплата в этом году составила всего 3 млн 740 тысяч гривен. Об этом пишет информационно-развлекательный портал "Голос".













Известно, что Ярошенко неоднократно избирался депутатом Киевсовета, в частности, от Блока Катеринчука, в 2007 году прошел в ВР в парламент по спискам Партии регионов. Кроме того, политик был главой комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития при Леониде Черновецком и Александре Попове. По данным движения "Честно", Ярошенко входит в топ-5 депутатов-богачей от Соломенского района.

Журналисты "Голоса" утверждают, что депутат также имеет незадекларированный земельный участок. Приобрел Ярошенко его в апреле 2016 г. Земля была оформлена Управлением госгеокадастра в городе Ирпень Киевской области.

Задекларировал Ярошенко и оффшорную фирму, владельцем которой он является на 100% – “Ромберг Инвестмент Менеджмент Лимитед”, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Но при этом депутат не указывает в декларации ни копейки прибыли от ее деятельности.





В апреле 2019 г Ярошенко в качестве подарка получил квартиру в столице Украины площадью 68 квадратных метров. Стоимость недвижимого имущества составляет 494 900 гривен. Именно такая ​​сумма указана в декларации, как “подарок в неденежной форме”, полученный от Бойко Ирины Валерьевны.





За отчуждение ценных бумаг Роман Ярошенко получил 58 млн 96 тыс. гривен. А за отчуждение недвижимого имущества еще 35 млн 695 тыс. Но это не помешало Ярошенко взять кредит в размере 33 млн гривен в банке "Асвио Банк", в котором он до сих пор занимает должность главы наблюдательного совета.





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