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Нардеп Киеврады Роман Ярошенко имеет незадекларированную землю, оффшоры и миллионы кэша - СМИ

Результаты журналистского расследования опубликовал портал "Голос"

сегодня, 21:23
Автор:

Дмитрий Симоненко

Нардеп Киевсовета от партии "Единство" Роман Ярошенко и бывший член "молодой команды Леонида Черновецкого", как указано в его декларации за 2019 год, имеет наличными 1524950 долларов и 11330900 гривен, при том, что его зарплата в этом году составила всего 3 млн 740 тысяч гривен. Об этом пишет информационно-развлекательный портал "Голос".

Нардеп Киеврады Роман Ярошенко имеет незадекларированную землю, оффшоры и миллионы кэша - СМИ

Нардеп Киеврады Роман Ярошенко имеет незадекларированную землю, оффшоры и миллионы кэша - СМИ - фото 2


Нардеп Киеврады Роман Ярошенко имеет незадекларированную землю, оффшоры и миллионы кэша - СМИ - фото 3

Известно, что Ярошенко неоднократно избирался депутатом Киевсовета, в частности, от Блока Катеринчука, в 2007 году прошел в ВР в парламент по спискам Партии регионов. Кроме того, политик был главой комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития при Леониде Черновецком и Александре Попове. По данным движения "Честно", Ярошенко входит в топ-5 депутатов-богачей от Соломенского района.

Журналисты "Голоса" утверждают, что депутат также имеет незадекларированный земельный участок. Приобрел Ярошенко его в апреле 2016 г. Земля была оформлена Управлением госгеокадастра в городе Ирпень Киевской области.

Задекларировал Ярошенко и оффшорную фирму, владельцем которой он является на 100% – “Ромберг Инвестмент Менеджмент Лимитед”, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Но при этом депутат не указывает в декларации ни копейки прибыли от ее деятельности.

Нардеп Киеврады Роман Ярошенко имеет незадекларированную землю, оффшоры и миллионы кэша - СМИ - фото 4

В апреле 2019 г Ярошенко в качестве подарка получил квартиру в столице Украины площадью 68 квадратных метров. Стоимость недвижимого имущества составляет 494 900 гривен. Именно такая ​​сумма указана в декларации, как “подарок в неденежной форме”, полученный от Бойко Ирины Валерьевны.

Нардеп Киеврады Роман Ярошенко имеет незадекларированную землю, оффшоры и миллионы кэша - СМИ - фото 5

За отчуждение ценных бумаг Роман Ярошенко получил 58 млн 96 тыс. гривен. А за отчуждение недвижимого имущества еще 35 млн 695 тыс. Но это не помешало Ярошенко взять кредит в размере 33 млн гривен в банке "Асвио Банк", в котором он до сих пор занимает должность главы наблюдательного совета.

Нардеп Киеврады Роман Ярошенко имеет незадекларированную землю, оффшоры и миллионы кэша - СМИ - фото 6

 


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Источник: https://golos.ua/news/deputat-kyevsoveta-roman-yaroshenko-ymeet-nezadeklaryrovannyj-zemelnyj-uchastok-offshory-y-myllyony-nalychnymy
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