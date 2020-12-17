"Решение ответственных политиков" - "Слуги" отказались от Мальдивов на новогодние праздники из-за кризиса

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Дмитрий Симоненко
"Слуги народа" сообща решили не посещать дорогих курортов в новогодние праздники. Об этом СМИ сообщила заместитель главы фракции "Слуг" нардеп Евгения Кравчук.
Она заявила, что данное решение стало рекомендацией для всех. По словам Кравчук некорректно отдыхать на люкс-курортах во время экономического кризиса, несмотря на то, что Слуги в состоянии потратить приличную сумму денег на новогодний релакс.
Кроме того, политик заявила, что данное общее решение не связано со скандальным случаем, когда ее однопартиец во время заседания парламента резервировал отель для отдыха в Доминиканской республике за $6750.
Она пояснила, что такое решение было принято нардепами фракции несколько недель назад, назвав его "решением ответственных политиков". Кроме того, Кравчук пояснила, что фракция предпочитает отдыхать в Египте или на лыжных курортах, но никак на Мальдивах и Сейшелах.
Что касается Валерия Колюха по поводу его отдыха, Кравчук заметила, что он не в ее группе и политик прекратила общение с ним после скандала.
Ранее "Комментарии" писали о том, что "Слуга народа" Колюх во время заседания ВР бронирует отель для отдыха — цена вопроса 6750 долларов США.
Кроме того, порталу стало известно, что народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сегодня во время работы Верховной рады поднял "важный вопрос" и предложил внести поправку, благодаря которой депутаты смогут выбирать какой кнопкой им голосовать. По словам народного избранника, одним нравится красный цвет, другим желтый или зелёный.
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