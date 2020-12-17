"Решение ответственных политиков" - "Слуги" отказались от Мальдивов на новогодние праздники из-за кризиса

"Слуги народа" сообща решили не посещать дорогих курортов в новогодние праздники. Об этом СМИ сообщила заместитель главы фракции "Слуг" нардеп Евгения Кравчук.

Она заявила, что данное решение стало рекомендацией для всех. По словам Кравчук некорректно отдыхать на люкс-курортах во время экономического кризиса, несмотря на то, что Слуги в состоянии потратить приличную сумму денег на новогодний релакс.

" Это наше общее решение, ни у кого не возникало вопросов, почему", — сказала Кравчук.

Кроме того, политик заявила, что данное общее решение не связано со скандальным случаем, когда ее однопартиец во время заседания парламента резервировал отель для отдыха в Доминиканской республике за $6750.

Она пояснила, что такое решение было принято нардепами фракции несколько недель назад, назвав его "решением ответственных политиков". Кроме того, Кравчук пояснила, что фракция предпочитает отдыхать в Египте или на лыжных курортах, но никак на Мальдивах и Сейшелах.

Что касается Валерия Колюха по поводу его отдыха, Кравчук заметила, что он не в ее группе и политик прекратила общение с ним после скандала.

Ранее "Комментарии" писали о том, что "Слуга народа" Колюх во время заседания ВР бронирует отель для отдыха — цена вопроса 6750 долларов США.

Кроме того, порталу стало известно, что народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сегодня во время работы Верховной рады поднял "важный вопрос" и предложил внести поправку, благодаря которой депутаты смогут выбирать какой кнопкой им голосовать. По словам народного избранника, одним нравится красный цвет, другим желтый или зелёный.





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