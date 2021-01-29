Откровения Нескоромного: чем опасны для Офиса президента и СБУ заявления беглеца

Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный, недавно сбежавший из Украины после операции по предотвращению покушения на других представителей СБУ, опубликовал в Telegram -канале ссылку на свою пресс-конференцию. Она должна состояться 2 февраля. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, какие "кейсы" может вскрыть Нескоромный, а также, насколько они (независимо от достоверности) могут навредить Офису президента и СБУ.



Дмитрий Нескоромный, СБУ. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Компрометирующая информация

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак более чем уверен, что на анонсированной пресс-коференции Нескоромный не сможет рассказать что-либо невероятно резонансное о реалиях украинской коррупции.

"Вне всяких сомнений, его информация будет компрометирующей, любопытной и пикантной, ведь она будет касаться людей из самого ближнего окружения президента. Определенно будут оглашены факты крышевания СБУ каналов контрабанды и причастности к функционированию такого канала Андрея Наумова, Ивана Баканова и ключевых лиц в Офисе президента Украины. Кроме того, возможно будут названы имена и фамилии людей в СБУ, которые непосредственно занимаются сбором денег с предпринимателей, а также участников теневых схем по всей территории Украины, и в дальнейшем передают их лично Андрею Наумову", – говорит Иван Ступак.

Однако такая информация, по его мнению, вряд ли произведет взрывной резонанс в украинском обществе.

"Офис президента и СБУ будут категорически отрицать все оглашенные факты, мотивируя их банальной попыткой Дмитрия Нескоромного защититься от обвинений в попытке организации заказного убийства Андрея Наумова. В долгосрочной перспективе всё это, конечно, мрачно скажется на политическом будущем как партии "Слуга народа", так и самого Владимира Зеленского, который, по некоторым данным, уже сейчас вынашивает планы о втором сроке своего президентства", – отмечает Иван Ступак.

О коррупции среди силовиков

Политический эксперт Дмитрий Воронков не исключает, что анонсированная Нескоромным пресс-конференция носит превентивный характер.

"Согласно предварительным данным, Нескоромный собирается раскрыть коррупционные действия в высших силовых эшелонах. Возможно, с его стороны это завуалированная угроза потянуть за собой весь "корабль" нечистых на руку силовиков и чиновников, в случае, если его дело не замнут. Своего рода намек на сделку. Иначе он бы не тянул так с этим мероприятием", – размышляет эксперт.

По его мнению, пресс-конференция состоится в любом случае.

"Если Нескоромного решат оставить в покое (что вряд ли, судя по тому, что уже обнародовали ряд фактов, исключающих это – прим. ред.), он может ограничиться какой-то "водой" без конкретных фамилий. И большую часть пресс-конференции посвятить собственному "отбеливанию" (по сценарию "сакральной жертвы"). Либо мы услышим громкие фамилии, включая главу СБУ Баканова, – предполагает Дмитрий Воронков. –

Автоматически это будет бить и по Офису президента, поскольку касаются кадровой политики главы государства. Ведь именно Зеленский назначил Баканова на пост. Не исключаю, что помимо внутригосударственных коррупционных схем, могут всплыть тайные договоренности со стороны СБУ – и сотрудничество на коррупционной основе с ОРДЛО или даже РФ. Это серьезно может ударить по репутации и рейтингу власти, которые и так резко снижаются".

Комментируя выбор Нескоромным Бельгии (его пресс-конференция анонсирована в Брюсселе), политэксперт отмечает: "Прежде всего, это сделано потому, что к Европе, нежели, к примеру, к России, доверия больше. Ассоциативно беглецы воспринимаются политическими жертвами, независимо от того есть ли на них реальная вина. Возможно, в РФ он не мог сбежать по причинам своей профессиональной прошлой деятельности".

Политэксперт уверен: даже если дело Нескоромного начнут спускать на тормозах, он вряд ли вернется в Украину. Во всяком случае, в ближайшие годы.

"Скорее – будет укреплять образ "сакральной жертвы" и дожидаться смены власти в Украине. И в связи с обвинениями в его адрес – он заинтересован в дискредитации власти и ее обновлении", – резюмирует Дмитрий Воронков.

Напомним, ранее в Офисе президента прокомментировали информацию о том, что Владимир Зеленский объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок.

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