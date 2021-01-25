Покушение на генерала и бегство Нескоромного: что происходит в СБУ

В обществе обсуждают ситуацию с задержанием полковника "Альфы" СБУ Андрея Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова. В заказе убийства подозревается бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный — он сбежал во время задержания. О том, кто и против кого играет в сложившейся ситуации и какова роль Офиса президента в происходящем читателям "Комментариев" рассказали украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"СБУ нуждается в реформировании"

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев подчеркивает, что с приходом Зеленского, началась деградация во многих органах, министерствах, службах. Включая СБУ, руководить которым Зеленский поставил Баканова, который никогда не занимался вопросами безопасности.

"Всё это в итоге привело к ряду проколов и скандалов. Включая ситуацию, когда высшие чины СБУ пытались убить одного из своих, — отмечает Семен Кабакаев. — Ситуация может быть и наигранной. Информация, которую подает нам СБУ (их версия) и сбежавший Нескоромный (его вариант) может быть искажена. Нужно брать паузу и рассмотреть всех фигурантов дела. Общественникам и журналистам следует проводить собственные расследования и пытаться понять, в чём истинная причина происходящего. Но к ситуации, подчеркиваю, привело то, что в СБУ нет толкового руководства. И клановые группировки, а также те, кто на них работает, перешли все грани".

То, что произошло, недопустимо в стране, где идет война, где СБУ должна отвечать за нацбезопасность, подчеркивает координатор в "СтопТеррор".

"Стыдно перед офицерами, которые гибли за независимость, что их коллеги сейчас вытворяют подобное, — говорит Семен Кабакаев. — Напомню, что СБУ напрямую подчинена президенту. И он не мог не знать о той ситуации, которая происходила. Если знал и не влиял, это значит, что или им управляют, или он не способен управлять государством".

Семен Кабакаев уверен, что СБУ нуждается в реформировании – с учетом лучшего опыта мировых спецслужб.

"Есть много профи в СБУ, уровня не худшего, чем в ФСБ, ЦРУ, Моссаде. Но законодательно это — устаревший орган, который достался нам в наследство от СССР, — поясняет эксперт. — Следует внести немало законодательных изменений, чтобы спецслужба могла в разы качественнее противостоять внутренним и внешним угрозам".

"История с покушением будет иметь продолжение"

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов с сожалением отмечает: "История с задержанием полковника "Альфы" СБУ Андрея Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова, является всего лишь ярким эпизодом в неуклонной деградации украинских государственных структур и институций. Это последствия феноменальной некомпетентности Зеленского и его Офиса и, как составляющая этой некомпетентности – ужасная кадровая политика".

Эксперт напоминает, что Зеленский во время предвыборной кампании обещал лишить СБУ права заниматься экономическими вопросами.

"На деле же шестой президент начал просто давать задания структуре именно экономического профиля. Дошло до того, что Зеленский привлекал спецслужбу к взвешиванию фур на дорогах", — подчеркивает Александр Леонов.

Он уверен, что история с несостоявшимся покушением на Наумова будет иметь продолжение в виде своеобразного сериала.

"Причем его режиссером будет не Зеленский, а бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный, который пока что обещает различного рода "разоблачения" своим бывшим боссам, — считает Александр Леонов. — Вместе с другими сериалами – спасением Татарова, вагнергейтом, противостоянием с Конституционным судом – он будет разрушать и так хрупкий рейтинг Зеленского. И, очевидно, вызывать новые и новые приступы бессильной ярости на Банковой".

Как сообщал портал "Комментарии", в Службе безопасности Украины рассказали об угрозе полномасштабного военного вторжения России. Возможность такого сценария сохраняется из-за наращивания агрессивного потенциала РФ





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!