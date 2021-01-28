В Офисе Президента рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срок

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Гриниченко Дима
В Офисе Президента прокомментировали информацию о том, что Владимир Зеленский объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Об этом рассказал источник на Банковой, который присутствовал на праздновании дня рождения Зеленского, передает Telegram-канал "Политика страны".
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
27 января народный депутат Гео Лерос, которого исключили из фракции "Слуга народа" заявил о том, что во время празднования своего дня рождения, Президент Украины Владимир Зеленский объявил своему окружению о намерении баллотироваться на второй срок.
Источник в Офисе Президента сообщил, что президент является здравым человеком, который думает о том, что говорить на публику.
По его словам, никаких официальных заявлений Президент Зеленский не делал, а если кто-то шутил во время тостов, то этим людям нужно "менять шпионов и трактовки".
Во время президентской кампании в 2019 году Владимир Зеленский говорил, что идет на один срок, так как считает, что можно кардинально изменить страну за 5 лет.
В то же время, весной 2020 года, на большой пресс-конференции Гарант признал, что пяти лет недостаточно для того, чтобы воплотить все задуманное.
Гео Лерос был исключен из фракции "Слуга народа" осенью 2020 года после того, как с трибуны Верховной Рады назвал президента Зеленского пособником олигархов и обвинил главу ОП Андрея Ермака в работе на российские спецслужбы.
Гео Лерос также занимал пост советника Владимира Зеленского.
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