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В Офисе Президента рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срок

"Президент понимает, что он говорит на публику"

сегодня, 14:46
Автор:

Гриниченко Дима

В Офисе Президента прокомментировали информацию о том, что Владимир Зеленский объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Об этом рассказал источник на Банковой, который присутствовал на праздновании дня рождения Зеленского, передает Telegram-канал "Политика страны".

В Офисе Президента рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срок

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

27 января народный депутат Гео Лерос, которого исключили из фракции "Слуга народа" заявил о том, что во время празднования своего дня рождения, Президент Украины Владимир Зеленский объявил своему окружению о намерении баллотироваться на второй срок.

Источник в Офисе Президента сообщил, что президент является здравым человеком, который думает о том, что говорить на публику. 

По его словам, никаких официальных заявлений Президент Зеленский не делал, а если кто-то шутил во время тостов, то этим людям нужно "менять шпионов и трактовки".

Во время президентской кампании в 2019 году Владимир Зеленский говорил, что идет на один срок, так как считает, что можно кардинально изменить страну за 5 лет.

В то же время, весной 2020 года, на большой пресс-конференции Гарант признал, что пяти лет недостаточно для того, чтобы воплотить все задуманное.

Гео Лерос был исключен из фракции "Слуга народа" осенью 2020 года после того, как с трибуны Верховной Рады назвал президента Зеленского пособником олигархов и обвинил главу ОП Андрея Ермака в работе на российские спецслужбы.

Гео Лерос также занимал пост советника Владимира Зеленского.

Ранее "Комментарии" сообщали, будут ли сажать чиновников за ложь в декларациях согласно законопроекту Зеленского.

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Источник: https://t.me/stranaua/11301
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