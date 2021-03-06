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Нардеп обматерил Ермака с трибуны Верховной Рады

Лерос высказался матом прямо с трибуны

сегодня, 15:55
Автор:

Гриниченко Дима

Народный депутат Украины Гео Лерос, которого исключили из состава фракции "Слуга народа", обматерил главу Офиса Президента Андрея Ермака прямо с трибуны Верховной Рады. Об этом стало известно из видео, которое сам нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

Нардеп обматерил Ермака с трибуны Верховной Рады

Фото: Google

Лерос вышел за трибуну и жестко обругал главу президентского офиса матом. По его словам, в почтовые ящики его соседей бросают открытки с оскорблениями от его имени, а потом сотрудник СБУ позвонил им и позвал на Добров в Государственное бюро расследований.

Депутат назвал подобней действия провокацией и обвинил в них президента Украины Владимира Зеленского. Лерос сказал, что глава Офиса президента Андрей Ермак несет личную ответственность за политическое преследование. 

В конце своего выступления Лерос обратился к Ермаку и напомнил матерное высказывание бывшего губернатора Закарпатской и Луганской областей Геннадия Москаля и сказав фразу "х..я тебе в рот, а не чтобы я замолчал".

Справка: в начале 2020 года Гео Лерос опубликовал пленки, на которых фигурирует брат Андрея Ермака Денис, где он якобы продает за день государственные должности. 

Сам глава Офиса Президента отрицал все обвинения в коррупции со стороны Лероса и называл его аферистом. Подобные заявления делал и президент Украины Владимир Зеленский. 

Осенью 2020 года Лерос с трибуны Верховной Рады обвинил Зеленского в коррупции и заявил, что Ермак является агентом российских спецслужб. В тот же день его исключили из фракции "Слуга народа". 

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика! 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского сделали важное заявление по Донбассу.

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Источник: https://www.facebook.com/100000814147659/videos/3769727959730972/
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Обусуждения

Эдуард

сегодня, 17:16

статья написано безграмотно , пьяным молдованином

Тошик

сегодня, 16:56

А Єрмак вже тільки старшому ЗЕ-нелоху подобається: а я б їх всіх послав туди, куди посилав Голобородько: Ідіть Ви хлопці-ЗЕ-нелохи в сраку!

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