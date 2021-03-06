Генерал СБУ рассказал, как Шарий распространял пропаганду России

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Гриниченко Дима
Генерал Службы безопасности Украины и бывший заместитель главы ведомства Виктор Ягун рассказал о том, как скандальный пропагандист Анатолий Шарий работал на российскую пропаганду в Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом", который вещает на оккупированные территории Донбасса.
Фото: Google
По его словам, обвинение Шария в государственной измене было предъявлено абсолютно обоснованно из-за его, что его информация наносила ущерб национальной безопасности Украины.
Он отметил, что в Службе безопасности Украины есть все необходимые доказательства, которые можно выдвинуть скандальному блогеру в качестве обвинений.
Генерал сказал, что исходя из риторики Шария в отношении Украины можно было понять, что он работает против нашего государства и власти страны. Он заявил, что Шарий выполнял указания российских пропагандистких агентств на территории Украины. Лгун назвал Шария одним из ключевых элементов информационной войны России против Украины.
Экс-заместитель главы СБУ подчеркнул, что информация, которую распространял Шарий наносила вред Украине и точечно била по национальному достоинству нашей страны. Он отметил, что блогер разжигал ненависть в украинском обществе и пытался его расколоть и сказал, что подобные действия не менее опасны, чем государственная измена.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия блокирует работу ТКГ по вопросам Донбасса.
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Кеша
сегодня, 10:12
« Лгун назвал Шария одним из ключевых элементов информационной войны России против Украины. Источник: https://politics.comments.ua/news/scandal/general-sbu-rasskazal-kak-shariy-rasprostranyal-propagandu-rossii-673166.html?utm_source=iua © Comments.ua» - ну если Лгун назвал, то из песни слов не выкинешь! Описочка, прям по Фрейду!)))