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Главная Новости Политика Скандалы Генерал СБУ рассказал, как Шарий распространял пропаганду России
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Генерал СБУ рассказал, как Шарий распространял пропаганду России

Шарий является ключевым элементом российской пропаганды

сегодня, 10:00
Автор:

Гриниченко Дима

Генерал Службы безопасности Украины и бывший заместитель главы ведомства Виктор Ягун рассказал о том, как скандальный пропагандист Анатолий Шарий работал на российскую пропаганду в Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом", который вещает на оккупированные территории Донбасса. 

Генерал СБУ рассказал, как Шарий распространял пропаганду России

Фото: Google

По его словам, обвинение Шария в государственной измене было предъявлено абсолютно обоснованно из-за его, что его информация наносила ущерб национальной безопасности Украины. 

Он отметил, что в Службе безопасности Украины есть все необходимые доказательства, которые можно выдвинуть скандальному блогеру в качестве обвинений.

Генерал сказал, что исходя из риторики Шария в отношении Украины можно было понять, что он работает против нашего государства и власти страны. Он заявил, что Шарий выполнял указания российских пропагандистких агентств на территории Украины. Лгун назвал Шария одним из ключевых элементов информационной войны России против Украины.

Экс-заместитель главы СБУ подчеркнул, что информация, которую распространял Шарий наносила вред Украине и точечно била по национальному достоинству нашей страны. Он отметил, что блогер разжигал ненависть в украинском обществе и пытался его расколоть и сказал, что подобные действия не менее опасны, чем государственная измена.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия блокирует работу ТКГ по вопросам Донбасса.

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Источник: https://kanaldom.tv/uk/sharij-odin-iz-klyuchevyh-elementov-informaczionnoj-borby-rf-protiv-ukrainy-general-sbu/
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Обусуждения

Кеша

сегодня, 10:12

« Лгун назвал Шария одним из ключевых элементов информационной войны России против Украины. Источник: https://politics.comments.ua/news/scandal/general-sbu-rasskazal-kak-shariy-rasprostranyal-propagandu-rossii-673166.html?utm_source=iua © Comments.ua» - ну если Лгун назвал, то из песни слов не выкинешь! Описочка, прям по Фрейду!)))

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