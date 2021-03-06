У Зеленского сделали важное заявление насчет войны на Донбассе

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сделал важное заявление насчет войны на Донбассе и срыве режима прекращения огня со стороны боевиков и российских оккупантов. Об этом он сообщил во время вебинары под эгидой брюссельского Центра европейской политики, передает издание "Укринформ".

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По его словам, украинские войска готовы защитить нашу страну от масштабной военной агрессии России. Именно так он ответил на вопрос журналистов о заявлениях оккупантов о том, что они будут наносить превентивные удары по позициям Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что боевики делают провокационные заявления, однако украинские военные будут придерживаться режима прекращения огня. В случае эскалации со стороны России и угрозы нашим военным и гражданам, Украина будет давать отпор любым провокациям со стороны оккупантов.

Глава Офиса президента подчеркнул, что Украина выступает за мир в нашей стране и постоянно информирует международных партнеров нарушении режима прекращения огня со стороны России.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства военного вторжения в Украину. За время войны погибло более 14 тысяч украинских граждан. Конфликт продолжается по сей день.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто из украинских олигархов следующим попадет под санкции СНБО.

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