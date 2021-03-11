На российском ТВ у Соловьева обсуждали бомбардировки украинских городов

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Гриниченко Дима
Один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев в прямом эфире своей программы на федеральном канале "Россия 1" обсуждал вопрос бомбардировки Россией городов Украины. Об этом говорилось в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Фото: скриншот
Там обсуждался вопрос того, что на повестке дня России сейчас чаще всего стоит Украина из-за того, что может начаться полномасштабная война. Один из гостей задался вопросом о том, придется ли России бомбить украинские города и вести полномасштабную войну против нашей страны.
В передаче заявили, что Украина сегодня якобы начинает атаковать оккупированный Крым и стягивает войска на линию фронта на Донбассе, и это "угрожает российским гражданам". Во время обсуждения Соловьев сказал, что у России "нет других вариантов" и она обязана будет "защитить своих граждан", когда на них будут "нападать бандеровские полчища".
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства прямого вторжения на территорию Украины.
Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда после незаконного "референдума" президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" полуострова к РФ.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия подаст в суд на Украину из-за блокады Крыма.
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Новости
Булат Окуджава
сегодня, 11:44
Ах россия, что ж ты сделала подлая, Разгромила ты наши дворы. На войну Украину ты подняла, Оккупировав Крым до поры. Сыновья наши жить только начали, Но ушли за солдатом солдат. До свидания мальчики, мальчики, Постарайтесь вернуться назад!
иван
сегодня, 11:20
А что Соловьев сказал не так? Если бэндэрские полчища будут нападать, Россия будет защищаться. Это так же очевидно, как и то, что в результате нападающие отправятся к Бэндэре.