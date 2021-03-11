На российском ТВ у Соловьева обсуждали бомбардировки украинских городов

Один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев в прямом эфире своей программы на федеральном канале "Россия 1" обсуждал вопрос бомбардировки Россией городов Украины. Об этом говорилось в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым".

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Там обсуждался вопрос того, что на повестке дня России сейчас чаще всего стоит Украина из-за того, что может начаться полномасштабная война. Один из гостей задался вопросом о том, придется ли России бомбить украинские города и вести полномасштабную войну против нашей страны.

В передаче заявили, что Украина сегодня якобы начинает атаковать оккупированный Крым и стягивает войска на линию фронта на Донбассе, и это "угрожает российским гражданам". Во время обсуждения Соловьев сказал, что у России "нет других вариантов" и она обязана будет "защитить своих граждан", когда на них будут "нападать бандеровские полчища".

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства прямого вторжения на территорию Украины.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда после незаконного "референдума" президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" полуострова к РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия подаст в суд на Украину из-за блокады Крыма.

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