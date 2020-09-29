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Главная Новости Политика Скандалы "Мерзавец и махровый идиот": Аваков резко раскритиковал Фокина
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"Мерзавец и махровый идиот": Аваков резко раскритиковал Фокина

Глава МВД требует отправить члена ТКГ по Донбассу снова на пенсию

29 сентября 2020, 20:07
Автор:

Екатерина Белоброва

Министр внутренних дел Арсен Аваков категорически прокомментировал заявление члена ТКГ в Минске и экс-премьера Украины Витольда Фокина, который усомнился в том, что именно Россия ведет оккупационную войну на Донбассе. Об этом глава МВД написал на своей странице  в Facebook.

"Мерзавец и махровый идиот": Аваков резко раскритиковал Фокина

По мнению Авакова, такая неуверенная позиция со стороны ответственного дипломатического органа стоит колоссальных потерь и не может звучать от представителя пострадавшей стороны.

"Их там нет" — это слова Путина, а не представителя Украины", — заметил он в своем сообщении.

Арсен Аваков подчеркнул, что Фокин не может в дальнейшем принимать участие в переговорах и отстаивать государственные интересы Украины, учитывая регулярные "зашквары" в сети.

"Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб  стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев. Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию..", — заключил министр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что политические эксперты оценили заявления Витольда Фокина, который стал буквально гротескной фигурой с дня назначения в Трехстороннюю контактную группу.


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