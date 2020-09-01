Скандальные слова Фокина: зачем брать в ТКГ людей, которые "раскачивают лодку"

В Офисе президента Украины (ОПУ) уверяют, что отдельные комментарии, прозвучавшие в недавнем интервью замруководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина и вызвавшие возмущение в обществе, не отражают официальной позиции украинских властей. "Комментарии" вместе с экспертами выяснили, как это понимать, зачем брать в ТКГ людей, которые "раскачивают лодку" и в каких играх замешан ОПУ.

Напомним, что Фокин в интервью одному из изданий заявил, что "надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса". В ОПУ и ВР такой подход отвергли.

"Всегда можно будет сказать, что они не "тянут" по чисто физическим причинам"

"Если назначением Кравчука и Фокина в Минский процесс Зеленский пытается продемонстрировать своему потенциальному электорату уважение к "стабильных" советских времен накануне местных выборов, то желаемого результата он все равно не добьется", – считает политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук.

Он поясняет, что пророссийски настроенный электорат в Украине не является таким уж многочисленным. И уже давно сделал свой выбор в пользу ориентированных на Кремль партий, странным образом действующих в Украине во время русско-украинской войны, которая длится уже седьмой год.

"Но когда Витольд Фокин, который является заместителем руководителя украинской делегации в Минской Трехсторонняя контактной группе, в недавнем интервью озвучивает тезисы, которые, как уверяют в Офисе президента Украины не отражают официальной позиции украинских властей, то – как это вообще может быть? – удивляется Виктор Каспрук. – Получается, Фокин должен иметь какие-то тайные полномочия, о которых украинское общество не проинформировано. Или же он сознательно озвучивает то, что (заранее понятно) будет вызывать неприятие в украинском политикуме".

Впрочем, отмечает эксперт, здесь может быть и третье объяснение.

"Когда таким образом на международную арену выдвигаются переговорщики солидного возраста, то после того, как они не смогут договориться, всегда можно будет сказать, что они не "тянут" по чисто физическим причинам, – поясняет Виктор Каспрук. – А все политические просчеты – быстро списать на этих "людей из прошлого".

"Он был назначен Офисом президента Украины, главой государства - и выполняет именно их распоряжения"

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых напоминает, что обороноспособность государства и международная деятельность - прямые сферы влияния и ответственности президента.

"Не открытие школ, инспектирование дорог или проведение партийных съездов, – подчеркивает Олег Вострых. – А – нацбезопасность и внешнеполитические отношения. Поэтому говорить о том, что Фокин ведет какую-то свою игру, высказывает какое-то "личное мнение" - не приходится. Он был назначен Офисом президента Украины, главой государства - и выполняет именно их распоряжения".

Если вспомнить заявления Зеленский о необходимости до конца года установить мир на Донбассе, картинка складывается, считает эксперт. И люди, назначенные в ТКГ - сознательный выбор под те цели, которые он собирается сделать.

"Зеленский движется точно по плану, утвержденному с Путиным. И в рамках выполнения Минских договоренностей, – поясняет Олег Вострых. – Но это вызывает негативные информационные всплески в стране. Что ведет к падению рейтинга СН и президента лично. Так что властям приходится маневрировать, вуалировать свои решения… Мир, конечно, очень нужен. Но - не любой ценой, не за счет сдачи интересов страны".

"Не исключаю, что ОП уже готовится к запуску плана Б по Донбассу"

Социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков называет ключевой проблемой нового руководства украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (Кравчук, Фокин) то, что они гипертрофируют роль ТКГ и собственные возможности своего влияния на процессы в обществе и стране.

"С другой стороны, – отмечает эксперт, – они подходили к предыдущей истории переговоров и своим коллегам как к людям, не способным перешагнуть красные линии – как внутренние, так и страновые. Именно поэтому каждый новый член ТКГ начинает с попытки наработать некий потенциал доверия со стороны Кремля. И давая надежды контрагентам - за счет громких заявлений или даже действий. По самым болезненным вопросам для Украины. А это - "всеобщая амнистия" и "особый статус" ОРДЛО, закрепленный в Конституции".

А дальше, подчеркивает Дмитрий Громаков, переговоры ведутся на уровне уже консультаций (закрытых и открытых) с россиянами. И возникает вопрос – как это всё донести украинцам, чтобы не взорвать страну.

"Другими словами, начинается имитация переговорного процесса. Причем, украинские участники этого могут искренне не понимать. И в силу своего возраста, и в силу культурных установок, сформированных в те времена, когда Москва для них была управляющим центром – и они могли лишь обсуждать предложения Кремля, но не имели права ставить ему условия", – поясняет эксперт.

Поэтому ОП вынуждена реагировать на столь громкие заявления Фокина и Кравчука, демонстрируя свою позицию.

"Не исключаю, что ОП уже готовится к запуску плана Б по Донбассу, осознавая нежелание РФ идти на компромисс, жесткость позиции Кремля, – говорит Дмитрий Громаков. – А вся история со сменой руководства ТКГ носит сугубо внутренний характер. Интегрируя туда откровенные пророссийские фигуры, которые с теплотой вспоминают времена СССР и "братство народов" и т.п. Таким образом, руководство ОП создало необходимый для себя фон, относительно которого оно будет выглядеть достаточно патриотично. Цель – перехватить часть электората Порошенко, которая видит лишь в его партии знамя борьбы с РФ… Однако, остается главный вопрос: как на это издевательство отреагируют в Кремле?"

Напомним, Витольд Фокин после скандальных слов угодил в базу "Миротворца".

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