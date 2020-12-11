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Мэр Черкасс извинился перед Зеленским (видео)

Бондаренко отменял в городе карантин, когда его вводили по всей стране, и подавал в суд на решение властей страны, а Зеленский именовал чиновника за это «бандитом»

сегодня, 18:39
Автор:

Дмитрий Симоненко

Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко извинился перед главой украинского государства Владимиром Зеленским. По этому поводу он записал видеообращение к президенту. Известно, что конфликт между двумя политиками произошел в тот момент, когда Бондаренко отменял в городе карантин, когда его вводили по всей стране, и подавал в суд на решение властей страны, а Зеленский именовал чиновника за это "бандитом".

Мэр Черкасс извинился перед Зеленским (видео)

Теперь в своем обращении Бондаренко предлагает забыть о противостоянии между ними как между мэром и президентом, подчеркивая, что своими действиями он отстаивал права жителей города. Он предлагает Зеленскому забыть о б обидах и работать сообща на престиж и в интересах Украины. 


Ранее "Комментарии" писали о том, что почти каждый украинец знаком с выражениями "скотиняка" или "вилы Ляшко" и с их непосредственным автором. Олег Валерьевич известный как эпатажная и специфическая лицо, постоянно оказывается в центре внимания. Драки, скандалы и другая события из жизни Ляшко вашему вниманию в материале портала. 

Кроме того, мы писали о том, что журналисты проекта "Слідство" выяснили, что главный инспектор Главного управления труда в Днепропетровской области Светлана Мельничук подделывает заявления-жалобы, чтобы потом наказывать мелких бизнесменов на крупные суммы денег. Ее подельником  в реализации незаконной схемы стал народный избранник  Новомосковского городского совета "Слуга" Сергей Алексейченко. Кроме того, запись депутатских "посиделок" продемонстрировала, что кроме продумывания незаконных схем, чиновники еще и употребляют легкие наркотики в виде курения, по всей видимости, каннабиса.



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Источник: https://t.me/u_now/9174
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