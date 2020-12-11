Мэр Черкасс извинился перед Зеленским (видео)

Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко извинился перед главой украинского государства Владимиром Зеленским. По этому поводу он записал видеообращение к президенту. Известно, что конфликт между двумя политиками произошел в тот момент, когда Бондаренко отменял в городе карантин, когда его вводили по всей стране, и подавал в суд на решение властей страны, а Зеленский именовал чиновника за это "бандитом".

Теперь в своем обращении Бондаренко предлагает забыть о противостоянии между ними как между мэром и президентом, подчеркивая, что своими действиями он отстаивал права жителей города. Он предлагает Зеленскому забыть о б обидах и работать сообща на престиж и в интересах Украины.





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