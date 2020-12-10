Неоднозначный Олег Ляшко - одиозная личность на политической арене Украины

Почти каждый украинец знаком с выражениями "скотиняка" или "вилы Ляшко" и с их непосредственным автором. Олег Валерьевич известный как эпатажная и специфическая лицо, постоянно оказывается в центре внимания.

На перечень всех драк Ляшко в Верховной Раде понадобилось бы много времени, и это не очень интересно, ведь большинство из них мы все видели в прямом эфире или в новостях. Политик называет оппонентов скотинякамы, ведет корову к главному зданию страны — таких курьезов не перечислить. Спорные ситуации случались с Ляшко и до того, как он стал настоящей звездой украинской политики.

В 1994 году политик был арестован и обвинен в хищении имущества и присвоении власти. Осужден на 6 лет заключения, но был амнистирован. В одном из интервью Ляшко говорит, что отсидел нормально, даже пользовался авторитетом. Снята судимость было в 1998 году.





Также в 2001 году мужчина был арестован за клевету в сторону Василия Дурдинца, приговор — два года условно, но суд все же оправдал Ляшко.

Еще один арест состоялся в 2002 году. На тот момент главного редактора газеты "Свобода" взяли под стражу за сопротивление милиции, которой было приказано уничтожить материал Ляшко. В статье шла речь о получении взятки Михаилом Потебенько в размере 600 тыс. грн. Следующие 10 суток будущий политик находился под арестом.

Кроме драк Ляшко оказывался в центре секс-скандалов. Так в 2010 году было обнародовано видео, где молодой Олег признается в нетрадиционных сексуальных отношениях с неким депутатом по имени Борис в обмен на решение собственных проблем. Народный депутат назвал видеозапись провокационным монтажом и опроверг его правдивость. Следствием этого скандала было исключение Ляшко из рядов БЮТ.





Сразу два секс-скандала возникли в 2012 году. В первом Олега обвинил подросток Вадим Терещенко. Политик, во время вечеринки в одном из Киевских ресторанов, якобы подсыпал парню снотворное и воспользовался его состоянием для изнасилования. В следующий раз внимание СМИ привлек факт того, что Ляшко якобы переправил двух ребят из детдома в Ялте в Турцию. В Крыму даже начались масштабные проверки.

В 2014 году Олег нашумевший своим допросом "сепаратиста", политик устроил в прямом эфире. Впоследствии обнаружили, что допрос был только постановлением.

Прорваться к прокурорам с сопровождением нецензурщины Олег пытался на заседании против Мосийчука в 2015 году, но милиция помешала.

Человек, который не стесняется в выражениях, да и вообще не стесняется, постоянно оказываясь в центре внимания. Целовать руки женщинам из деревни, или говорить с людьми на вокзале для Ляшко обычное дело. Много вопросов к этой персоне, но мало ответов. Константой является лишь бесспорный перфоманс и эпатаж народного деятеля.





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