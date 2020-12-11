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Главная Новости Политика Скандалы Курят травку и решают, как нажиться на чужом бизнесе - СМИ опубликовали скандальное видео посиделок "Слуг"
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Курят травку и решают, как нажиться на чужом бизнесе - СМИ опубликовали скандальное видео посиделок "Слуг"

Видео было снято на камеры наблюдения у дома Мельничук

сегодня, 17:11
Автор:

Дмитрий Симоненко

Журналисты проекта "Слідство" выяснили, что главный инспектор Главного управления труда в Днепропетровской области Светлана Мельничук подделывает заявления-жалобы, чтобы потом наказывать мелких бизнесменов на крупные суммы денег.

Курят травку и решают, как нажиться на чужом бизнесе - СМИ опубликовали скандальное видео посиделок "Слуг"

Ее подельником  в реализации незаконной схемы стал народный избранник  Новомосковского городского совета "Слуга" Сергей Алексейченко.

Кроме того, запись депутатских "посиделок" продемонстрировала, что кроме продумывания незаконных схем, чиновники еще и употребляют легкие наркотики в виде курения, по всей видимости, каннабиса.


Сама инспекторша управления Гоструда, получая денежное содержание в сумме четырнадцать тыс. гривен, имеет жилье в элитном районе Днепра, а также автомобиль люкс-класса марки "Лексус". По поводу обращения к ней за комментариями представителей средств массовой информации о проверках бизнеса, какие-либо факты ее участия в незаконных схемах она отрицала, а поддельные жалобы от предпринимателей комментировать отказалась.

Ранее "Комментарии" писали о том, что комиссия Организация объединенных наций по наркотическим средствам решила исключить каннабис из письма опасных веществ. К такому решению представители Комиссии пришли после рассмотрения рекомендаций Всемирной организации здоровья по реклассификации "травки" и их прекурсоров.

Кроме того, порталу стало известно, что нынешний глава министерства культуры Александр Ткаченко возглавив список топ-коррупционеров этого года. Об этом сообщают "Подробности", опираясь на результаты своего журналистского расследования.



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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7379
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