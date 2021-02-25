Медведчук создает новый телеканал после закрытия 112, NewsOne и Zik, – СМИ

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Гриниченко Дима
В СМИ заявляют, что сотрудники медиахолдинга, в который входили телеканалы 112, NewsOne и Zik, связанные с Виктором Медведчуком, создают новый телеканал на базе регионального львовского канала "Первый незаивисимый". Об этом сообщает издание "Детектор медиа".
Фото: 24 канал
По данным источников издания, запуск нового телеканала Виктора Медведчука планируется на апрель 2021 года. Сообщается, что телеканал будут создавать на базе львовского "Первого независимого", а возглавит его продюсер Алексей Семенов, который был главой холдинга, попавшего под санкции СНБО (112, NewsOne и Zik).
Сам Алексей Семенов и президент каналов, попавших под санкции не ответили на информационные запросы журналистов.
23 февраля сообщалось, что сотрудники закрытых телеканалов Виктора Медведчука создали новую компанию под название ООО "Медиахолдинг Новости".
2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют Виктора Медведчука.
Президент Зеленский заявил, что телеканалы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в Европейский союз и НАТО.
Министр культуры Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и назвал их рупорами российской пропаганды в Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил санкциями всем каналам, которые ведут антиукраинскую деятельность.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что США могут ввести новые санкции против России.
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