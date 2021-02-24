США готовы к усилению санкций против России – эксперты

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Таисия Ерохина
США все более
выглядят готовыми к усилению санкций против России – страны-агрессора по
отношению к Украине. Об этом говорит
в материале "Комментариев" бывший председатель Луганской областной
военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно
оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.
По его словам, на
вероятное ужесточение позиции Запада по отношению к РФ во многом повлияла
позиция самой России, которая явно идет на конфронтацию.
"Мониторинг
российских СМИ показывает, что генеральная линия там сейчас – демонизация
Запада, конфронтация с Западом, — говорит Георгий Тука. — Примерно 30% программ
посвящается критике Навального, столько же – обличению "фашисткой"
Украины, а 40% — проклятиям в сторону Запада. Неудивительно, что в данный
исторический момент я вижу консолидированную позицию ведущих мировых игроков,
которые готовы к увеличению давления на Россию. Насколько это будет системное,
сильное и действенное давление, а не просто персональные санкции в отношении
российских чиновников – время покажет. Надеюсь, что произойдут определенные
секторальные ограничения".
При этом
экс-замминистра признался, что ему не понятна позиция Украины, которая
призывает наших западных партнеров увеличить давление на Россию, а сама ведет
достаточно активную торговлю с РФ. По его мнению, давно пора провести ревизию
товарных отношений между Украиной и Россией, максимально их ограничив.
В свою очередь,
усиление позиции США отмечает и политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.
Как ранее
сообщалось, эксперт
назвал три условия, при которых Россия как агрессор уходит из страны.
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