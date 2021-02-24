США готовы к усилению санкций против России – эксперты

США все более выглядят готовыми к усилению санкций против России – страны-агрессора по отношению к Украине. Об этом говорит в материале "Комментариев" бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

По его словам, на вероятное ужесточение позиции Запада по отношению к РФ во многом повлияла позиция самой России, которая явно идет на конфронтацию.

"Мониторинг российских СМИ показывает, что генеральная линия там сейчас – демонизация Запада, конфронтация с Западом, — говорит Георгий Тука. — Примерно 30% программ посвящается критике Навального, столько же – обличению "фашисткой" Украины, а 40% — проклятиям в сторону Запада. Неудивительно, что в данный исторический момент я вижу консолидированную позицию ведущих мировых игроков, которые готовы к увеличению давления на Россию. Насколько это будет системное, сильное и действенное давление, а не просто персональные санкции в отношении российских чиновников – время покажет. Надеюсь, что произойдут определенные секторальные ограничения".

При этом экс-замминистра признался, что ему не понятна позиция Украины, которая призывает наших западных партнеров увеличить давление на Россию, а сама ведет достаточно активную торговлю с РФ. По его мнению, давно пора провести ревизию товарных отношений между Украиной и Россией, максимально их ограничив.

В свою очередь, усиление позиции США отмечает и политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

"Что касается прогнозов, то на данный момент у Кремля не видно политической воли сдать назад. Тем не менее уже сейчас просматривается перегруппировка сил в рамках так называемого "коллективного Запада". Надежды на лидерство США растут. А консолидированный Запад с сильным лидерством Вашингтона, — это сила, которую Владимиру Путину игнорировать уже не удастся, — уверен Вадим Трюхан. — На самом деле, Украина и континент в целом приближаются к серьезным переменам. Вопрос только в том, когда Вашингтон начнет действовать более наступательно по отношению к Кремлю. И как в Москве отреагируют: подожмут хвост, как они делают обычно в таких случаях, или начнут игру ва-банк, которая может привести к серьезным потрясениям".

Как ранее сообщалось, эксперт назвал три условия, при которых Россия как агрессор уходит из страны.

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