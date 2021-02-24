Эксперта, который выступает на каналах Медведчука, обвиняют в госизмене

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Гриниченко Дима
Одного из политических экспертов, являющегося постоянным гостем телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с Виктором Медведчуком, обвиняют в государственной измене. Речь идет о Юрие Дудкине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Юрий Дудкин. Фото: скриншот
По словам Дудкина, к нему сегодня пришли силовики с обыском. Он сообщает, что его подозревают в государственной измене. На данный момент силовики никак не прокомментировали обыск у эксперта.
Сам Дудкин является частым гостем на телеканалах 112, NewsOne и Zik.
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активы, среди которых оказались каналы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука.
Владимир Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в Европейский союз и НАТО.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и назвал их рупорами российской пропаганды. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции будут применены ко всем каналам, которые ведут антиукраинскую деятельность.
19 февраля СНБО ввел санкции против самого Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко за финансирование терроризма. Алексей Данилов заявил, что они снабжают топливом боевиков на оккупированных территориях Донбасса. Владимир Зеленский уже подписал указ о наложении санкций.
Ранее "Комментарии" сообщали об условиях ухода России из Донбасса.
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Ирина
сегодня, 15:50
Органы то зашевелились https://kosatka.media/uk/category/elektroenergiya/news/genprokuratura-podozrevaet-eks-chinovnikov-ukrenergo-v-nanesenii-ushcherba-na-bolee-380-mln-grn