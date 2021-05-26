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Лукашенко обвинил в инциденте с самолетом Польшу, Литву и Украину: детали

Белорусский лидер требует компенсировать расходы за инцидент с самолетом Ryanair

сегодня, 13:40
Автор:

Наталья Некрасова

Командир экипажа решил посадить самолет Ryanair после сообщения о его минировании в Минске, потому что Польша, Литва и Украина отказались принимать борт. Об этом в своем выступлении перед парламентом Беларуси заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко обвинил в инциденте с самолетом Польшу, Литву и Украину: детали

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

На фоне подготовки мировым сообществом новых санкций в отношении Беларуси за принудительную посадку самолета и арест журналиста Романа Протасевича Лукашенко разразился критикой и обвинениями. Он считает, что европейские страны должны компенсировать расходы Беларуси за расследование инцидента с самолетом Ryanair и работу экстренных белорусских служб.

"МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить", — заявил Лукашенко.

Отношение к Беларуси международного сообщества Лукашенко назвал "гибридной войной" и пообещал ответить "адекватно". Он также пригрозил, что именно с Беларуси может вспыхнуть очередная мировая война. В том, что самолет рейса "Афины — Вильнюс" после сообщения о минировании совершил посадку именно в Минске, Лукашенко тоже видит заговор. Он обвинил Польшу, Литву и Украину в отказе принять самолет авиакомпании Ryanair.

"Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?", — рассуждает Лукашенко.

Инцидент с самолетом он считает спланированной провокацией стран Запада против Беларуси.

Угрозы Лукашенко коснулись и несогласных с его режимом активистов и журналистов. Он пообещал, что каждый из них "ответит по закону", напомнив всем "беглым" и "протестунам", что "знает всех в лицо". Задержанного Романа Протасевича Лукашенко назвал экстремистом и террористом. Он обвинил его в участии в боевых действиях на Донбассе, убийстве людей в Украине и работе на западные спецслужбы, а его девушку назвал сообщницей экстремиста.

Напомним, после ареста Протасевича и его девушки в Минске Украина запретила авиасообщение с Беларусью, а мировое сообщество готовится отреагировать на действия Лукашенко. Кроме того, Украина также запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России.


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Источник: https://www.sb.by/articles/vstrecha-prezidenta-s-deputatami-chlenami-soveta-respubliki-konstitutsionnoy-komissii-onlayn.html
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