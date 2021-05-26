Лукашенко обвинил в инциденте с самолетом Польшу, Литву и Украину: детали

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Наталья Некрасова
Командир экипажа
решил посадить самолет Ryanair после сообщения о его минировании в Минске,
потому что Польша, Литва и Украина отказались принимать борт. Об этом в своем
выступлении перед парламентом Беларуси заявил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
На фоне подготовки мировым сообществом новых санкций в отношении Беларуси за принудительную посадку самолета и арест журналиста Романа Протасевича Лукашенко разразился критикой и обвинениями. Он считает, что европейские страны должны компенсировать расходы Беларуси за расследование инцидента с самолетом Ryanair и работу экстренных белорусских служб.
Отношение к Беларуси международного сообщества Лукашенко назвал "гибридной войной" и пообещал ответить "адекватно". Он также пригрозил, что именно с Беларуси может вспыхнуть очередная мировая война. В том, что самолет рейса "Афины — Вильнюс" после сообщения о минировании совершил посадку именно в Минске, Лукашенко тоже видит заговор. Он обвинил Польшу, Литву и Украину в отказе принять самолет авиакомпании Ryanair.
Инцидент с самолетом
он считает спланированной провокацией стран Запада против Беларуси.
Угрозы Лукашенко коснулись и несогласных с его режимом активистов и журналистов. Он пообещал, что каждый из них "ответит по закону", напомнив всем "беглым" и "протестунам", что "знает всех в лицо". Задержанного Романа Протасевича Лукашенко назвал экстремистом и террористом. Он обвинил его в участии в боевых действиях на Донбассе, убийстве людей в Украине и работе на западные спецслужбы, а его девушку назвал сообщницей экстремиста.
Напомним, после
ареста Протасевича и его девушки в Минске Украина запретила авиасообщение с Беларусью, а мировое сообщество готовится отреагировать на действия Лукашенко.
Кроме того, Украина также запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России.
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