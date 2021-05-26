Вынужденная посадка самолета в Беларуси: как отреагировал мир и Украина

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об обращении Украины к международным учреждениям о признании режима Александра Лукашенко в Беларуси угрозой международной безопасности. Документ передан на рассмотрение руководству украинского парламента 25 мая.



Аэропорт в Минске. Фото из открытых источников

Инициаторами проекта постановления выступили 29 народных депутатов Украины. Верховной Раде предлагают утвердить постановление с обращением к ООН, ПАСЕ, Европейской комиссии и Европейскому парламенту, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи НАТО, а также к правительствам и парламентам стран мира. Украинские нардепы предлагают признать режим Лукашенко в Беларуси угрозой международной безопасности. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

После того как 23 мая во Минске принудительно посадили самолет, следовавший по маршруту "Афины — Вильнюс", и задержали основателя Nexta Романа Протасевича, правительство Литвы запретило все авиарейсы над территорией Беларуси. С 26 мая 2021 года Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.



На инцидент с самолетом отреагировали в ООН. Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что в организации шокированы незаконным арестом белорусского журналиста Романа Протасевича после того, как самолет Ryanair, на котором он путешествовал, был насильно перенаправлен в Минск. Факты свидетельствуют о том, что причины посадки самолета под угрозой бомбы на борту фальшивые, отметил Колвин.



"Наказание журналиста исключительно за критику правительства никогда не может рассматриваться как необходимое ограничение свободы слова, а следовательно, является нарушением статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах", — подчеркнул представитель ООН.

В ООН отметили, что появление Романа Протасевича на государственном телевидении Беларуси не было добровольным, учитывая очевидные синяки на лице, а его "признание" в тяжких преступлениях было вынужденным. В ООН также обеспокоены арестом девушки Протасевича — Софии Сапаги.



"В дополнение к вопросам, связанным с господином Протасевичем, принудительная посадка пассажирского самолета в Минске терроризировала пассажиров на борту и подвергала их ненужной опасности, нарушая их права человека. Этот удивительный эпизод составляет новый этап в кампании репрессий белорусских властей против журналистов и гражданского общества в целом", — заявил пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека.

В ООН призвали немедленно освободить Протасевича и его девушку. Из-за вынужденной посадки самолета в Минске и ареста журналиста Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание.



По словам Лукашенко, сигнал о минировании рейса "Афины — Вильнюс" получили из Швейцарии одновременно аэропорты Афин, Вильнюса и Минска. В это время самолет пересек границу Беларуси и находился в белорусском воздушном пространстве над расположением Белорусской АЭС. Выступая перед парламентариями, Лукашенко также заявил, что основанный Протасевичем Telegram-канал "поднялся" на белорусской проблематике и сейчас "вовсю работает против России".

"Комментарии" попросили экспертов оценить эту ситуацию с точки зрения выгоды или просчетов для Украины. Специалисты объяснили, что может принести Украине "самолетный кейс Лукашенко".



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