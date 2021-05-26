logo
Русский Українська

BTC/USD

40354.27

ETH/USD

2864.11

LTC/USD

201.31

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Вынужденная посадка самолета в Беларуси: как отреагировал мир и Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Вынужденная посадка самолета в Беларуси: как отреагировал мир и Украина

Совет безопасности ООН созывает внеочередное заседание из-за вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича, а Верховная Рада Украины предлагает признать режим Лукашенко угрозой международной безопасности

сегодня, 12:05
Автор:

Наталья Некрасова

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об обращении Украины к международным учреждениям о признании режима Александра Лукашенко в Беларуси угрозой международной безопасности. Документ передан на рассмотрение руководству украинского парламента 25 мая.

Вынужденная посадка самолета в Беларуси: как отреагировал мир и Украина

Аэропорт в Минске. Фото из открытых источников

Инициаторами проекта постановления выступили 29 народных депутатов Украины. Верховной Раде предлагают утвердить постановление с обращением к ООН, ПАСЕ, Европейской комиссии и Европейскому парламенту, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи НАТО, а также к правительствам и парламентам стран мира. Украинские нардепы предлагают признать режим Лукашенко в Беларуси угрозой международной безопасности. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

После того как 23 мая во Минске принудительно посадили самолет, следовавший по маршруту "Афины — Вильнюс", и задержали основателя Nexta Романа Протасевича, правительство Литвы запретило все авиарейсы над территорией Беларуси. С 26 мая 2021 года Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

На инцидент с самолетом отреагировали в ООН. Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что в организации шокированы незаконным арестом белорусского журналиста Романа Протасевича после того, как самолет Ryanair, на котором он путешествовал, был насильно перенаправлен в Минск. Факты свидетельствуют о том, что причины посадки самолета под угрозой бомбы на борту фальшивые, отметил Колвин.

"Наказание журналиста исключительно за критику правительства никогда не может рассматриваться как необходимое ограничение свободы слова, а следовательно, является нарушением статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах", — подчеркнул представитель ООН.

В ООН отметили, что появление Романа Протасевича на государственном телевидении Беларуси не было добровольным, учитывая очевидные синяки на лице, а его "признание" в тяжких преступлениях было вынужденным. В ООН также обеспокоены арестом девушки Протасевича — Софии Сапаги.

"В дополнение к вопросам, связанным с господином Протасевичем, принудительная посадка пассажирского самолета в Минске терроризировала пассажиров на борту и подвергала их ненужной опасности, нарушая их права человека. Этот удивительный эпизод составляет новый этап в кампании репрессий белорусских властей против журналистов и гражданского общества в целом", — заявил пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека.

В ООН призвали немедленно освободить Протасевича и его девушку. Из-за вынужденной посадки самолета в Минске и ареста журналиста Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание.

По словам Лукашенко, сигнал о минировании рейса "Афины — Вильнюс" получили из Швейцарии одновременно аэропорты Афин, Вильнюса и Минска. В это время самолет пересек границу Беларуси и находился в белорусском воздушном пространстве над расположением Белорусской АЭС. Выступая перед парламентариями, Лукашенко также заявил, что основанный Протасевичем Telegram-канал "поднялся" на белорусской проблематике и сейчас "вовсю работает против России".

"Комментарии" попросили экспертов оценить эту ситуацию с точки зрения выгоды или просчетов для Украины. Специалисты объяснили, что может принести Украине "самолетный кейс Лукашенко".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ